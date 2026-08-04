"Spider-Man: Brand New Day" superó los u$s1.000 en taquilla a días de su estreno en cines + Agregar ámbito en









Solo la épica de superhéroes de 2019, "Avengers: Endgame" llegó más rápido a este codiciado hito en taquilla.

La nueva cinta de Spider-Man se encamina a hacer historia.

Spider-Man: Brand New Day superó los u$s1.000 millones a nivel mundial en un tiempo casi récord.

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La aventura basada en cómics de Sony y Marvel, protagonizada por Tom Holland como el superhéroe lanzatelarañas, alcanzó este hito tras solo seis días de estreno. Solo la épica de superhéroes de 2019, Avengers: Endgame, que recaudó la impresionante cifra de 1200 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana, llegó más rápido a este codiciado hito en taquilla.

El éxito del nuevo filme de Spider-Man “Brand New Day” ha recaudado u$s407 millones en Norteamérica tras cuatro días de estreno, convirtiéndose en la película que más rápido ha superado los u$s400 millones en Estados Unidos. Además, logró el lunes de mayor recaudación de la historia con u$s47 millones, superando el récord de u$s40 millones establecido por Black Panther en 2018. A nivel internacional, la nueva película de “Spider-Man” ha acumulado u$s645,8 millones hasta la fecha.

La cuarta película en solitario de Holland como Spider-Man desafió las expectativas de taquilla desde su debut el fin de semana pasado, recaudando u$s360 millones en Estados Unidos y u$s932 millones a nivel mundial. Estas ventas estratosféricas de entradas representaron el mayor debut en la historia de la taquilla estadounidense, así como el segundo mayor debut mundial de todos los tiempos. La última aventura del arácnido también obtuvo la mejor recaudación en los preestrenos con u$s72 millones, además del mayor día de estreno con u$s169,8 millones.

Con una euforia contagiosa y una competencia mínima en los próximos fines de semana, Spider-Man: Brand New Day alcanzará rápidamente los u$s2 mil millones, una cifra que solo otras siete películas han logrado, y debería figurar entre las películas más taquilleras de todos los tiempos al final de su exhibición en cines.

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