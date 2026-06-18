Aseguran que Luis Miguel esta internado en Nueva York: qué se sabe sobre su salud

El cantante mexicano de 56 años llevaría cerca de quince días internado en un centro especializado en cardiología.

Aseguran que Luis Miguel se encontraría internado tras haber sido intervenido en una "delicada operación", en un exclusivo hospital de Nueva York, donde su estado de salud "evoluciona favorablemente" .

La revista española Semana dio la información las últimas horas y aseguró que el artista se recupera en el Hospital Monte Sinaí, tras una cirugía cardíaca, acompañado por su pareja Paloma Cuevas .

El cantante mexicano de 56 años llevaría cerca de quince días internado en el centro especializado en cardiología, según la publicación.

"La evolución está siendo plenamente favorable", señaló el director de Semana, Jorge Borrajo, en una reciente intervención en Telecinco y detalló que "está supervisado por un equipo de alto nivel, liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, una eminencia a nivel mundial".

Borrajo además confirmó que el cantante ya había sido ingresado al hospital con anterioridad pero ratificó que ahora se encuentra ingresado tras la intervención quirúrgica. "Planean darle el alta en los próximos días" , añadió.

Hermetismo en el entorno de Luis Miguel y antecedentes recientes

Como todo lo que involucra la vida de Luis Miguel, su estado de salud está lleno de misterios y hermetismo, dado que ningún allegado del cantante ha salido a confirmar o desmentir la información, mientras que el hospital tampoco ha dado partes al respecto de la operación.

Hace un mes, el medio Univisión había informado sobre la hospitalización de Luis Miguel y detallaron que había sido ingresado en el hospital Monte Sinaí de Nueva York con el apellido de su madre, para evitar que lo reconocieran.

Luego, el 22 de mayo, el mismo medio informó que el Sol de México ya había recibido el alta médica, tras pasar casi diez días en observación por "presuntos problemas cardíacos", en un estado "bastante delicado".