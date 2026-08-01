Una abuela de 93 años busca justicia tras una estafa: la divertida comedia que estrenó Prime Video + Agregar ámbito en









Una protagonista fuera de lo común lidera una aventura llena de humor, persecuciones y momentos tan tiernos como inesperados.

La producción combina humor, acción y una historia con una protagonista inesperada. Prime Video

Las novedades de Prime Video siguen incorporando propuestas que se apartan de las fórmulas tradicionales. Entre thrillers, dramas y grandes producciones de acción, una película de comedia logró llamar la atención por construir su historia alrededor de una protagonista que rompe todos los estereotipos del género.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En lugar del clásico héroe joven dispuesto a enfrentar cualquier peligro, la producción apuesta por una mujer de 93 años que decide tomar cartas en el asunto después de convertirse en víctima de una estafa telefónica. El resultado es una mezcla de humor, aventura y escenas de acción con un tono cercano y entrañable.

El largometraje propone una mirada diferente sobre el cine de aventuras con un personaje poco habitual. Prime Video Dirigida por Josh Margolin, Thelma: una abuela en acción recibió una buena respuesta tanto de la crítica como del público gracias a una propuesta que combina entretenimiento con una reflexión sobre la autonomía de las personas mayores y los prejuicios que suelen rodearlas.

De qué trata Thelma: Una Abuela En Acción Thelma: Una Abuela En Acción presenta a Thelma Post, una viuda de 93 años que lleva una vida tranquila hasta que recibe una llamada de un supuesto familiar que asegura encontrarse en problemas y necesita dinero con urgencia.

Convencida de que su nieto está atravesando una situación complicada, entrega una importante suma de dinero. Poco después descubre que todo fue parte de una estafa telefónica, una modalidad delictiva que afecta a miles de personas en distintos países.

Lejos de resignarse, Thelma toma una decisión inesperada: recuperar el dinero por sus propios medios. Así comienza una aventura en la que deberá enfrentarse a situaciones completamente nuevas, recorrer distintos lugares de la ciudad y demostrar que todavía conserva la determinación necesaria para cumplir su objetivo. Durante el recorrido cuenta con la ayuda de Ben, un viejo amigo interpretado por Richard Roundtree, con quien comparte una serie de episodios tan divertidos como emotivos. Ambos protagonizan persecuciones en scooters eléctricos, visitas a residencias para adultos mayores y encuentros con personajes que aportan humor sin perder el tono humano de la historia. La película reúne a figuras reconocidas de Hollywood en una historia inspirada en situaciones muy actuales. Prime Video Prime Video: tráiler de Thelma: Una Abuela En Acción Prime Video: elenco de Thelma: Una Abuela En Acción June Squibb

Fred Hechinger

Richard Roundtree

Parker Posey

Clark Gregg

Malcolm McDowell

Nicole Byer

Coral Peña

Chase Kim