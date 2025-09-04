Así despidieron los famosos argentinos a Giorgio Armani

Wanda Nara, Mauro Icardi y Valeria Mazza le rindieron homenaje en sus redes sociales al mega diseñador italiano que falleció este jueves a los 91 años.

El 'Rey Giorgio' marcó la historia de la moda italiana e internacional.

El diseñador de moda milanés Giorgio Armani falleció este jueves a los 91 años. Denominado como el 'Rey Giorgio' , marcó la historia de la moda italiana e internacional . Varios famosos argentinos que tuvieron la oportunidad de conocerlo le rindieron homenaje en sus redes sociales.

Valeria Mazza , una de las modelos argentinas más reconocidas a nivel mundial , se mostró conmovida tras recibir la noticia de la muerte del diseñador. Compartió sus palabras de despedida desde Madrid, donde se encuentra trabajando en la preproducción de Bailando con las Estrellas, y lo definió como “una persona muy querida” .

"Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejás un sello imborrable en la moda. Yo te despido con un Grazie porque me elegiste , aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía. Me hiciste crecer como modelo pero también como persona y profesional ", expresó en su cuenta de Instagram.

"En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y con el gran amor que hiciste mi vestido de boda. QEPD", finalizó.

El mensaje de Wanda Nara y Mauro Icardi hacia Armani

Entre los famosos argentinos que recordaron al Giorgio Armani también estuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes se expresaron de manera individual, aunque ambos eligieron la misma fotografía para recordarlo. Las imágenes dejaron ver un encuentro compartido de la expareja con el diseñador en 2018, durante la Semana de la Moda en Milán.

Mauro, actual futbolista del Galatasaray, eligió recortar la foto para dejar visible solo el encuentro junto al diseñador. Por otro lado, Wanda recurrió al mismo recurso.

posteo Icardi Posteo de Mauro Icardi en sus historias de Instagram.

El futbolista acompañó la publicación con palabras escritas en inglés y citó al diseñador con una frase reconocida: “Tener elegancia no significa atraer atención sino ser recordado”.

Wanda Nara también sumó una imagen tomada durante el mismo encuentro. Luego, eligió recordar a Armani con la misma frase que utilizó su exmarido.

POSTEO DE WANDA Posteo de Wanda Nara en sus historias de Instagram.

Quiénes son los argentinos a los que vistió Giorgio Armani

El diseñador de moda vistió a grandes figuras del país, entre ellas, a Lionel Messi el día de su casamiento que tuvo lugar el 30 de junio de 2017, en Rosario, cuando el capitán de la Selección Argentina se casó con Antonela Roccuzzo vestido con un traje gris oscuro, hecho a medida, de la casa italiana.

messi Lionel Messi vestido por Giorgio Armani.

Ingrid Grudke, por otro lado, construyó buena parte de su carrera en Europa y fue convocada por Armani en distintas oportunidades para campañas y pasarelas. La modelo argentina integró el selecto grupo de top models que llevaron los diseños del modisto italiano en Milán y París.

Otra de las argentinas vestidas por el diseñador fue Oriana Sabatini, quien asistió en febrero de 2022 al desfile de Emporio Armani en la Milan Fashion Week, acompañada por Paulo Dybala. Invitada por la propia firma, la cantante y actriz posó en el front row con un look de la casa italiana.