Wanda Nara y Vero Lozano revelarán a los famosos de la nueva temporada de MasterChef Celebrity: cuándo será

Telefe emitirá un especial tras Argentina-Venezuela donde se anunciarán los 24 participantes del certamen de cocina más esperado.

El regreso de MasterChef Celebrity ya tiene fecha y será con un especial conducido por Wanda Nara y Verónica Lozano. Las dos presentadoras se unirán para revelar, uno por uno, a los 24 famosos que participarán en la nueva edición del certamen culinario. El anuncio se transmitirá justo después del partido de Eliminatorias entre Argentina y Venezuela.

Telefe confirmó que el jueves a la noche “se encienden las hornallas” con un programa cargado de misterio y expectativa. “Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda. Vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef , una bomba, estoy chocha”, contó Vero Lozano en su programa.

¡Nos preparamos para conocer a los 24 participantes de #MasterChefCelebrity ! Este jueves mirá #SeEnciendenLasHornallas al término del partido de Argentina con @verolozanovl y @wanditanara pic.twitter.com/hvKJtDVhyA

La expectativa crece porque, hasta ahora, el canal mantiene bajo llave los nombres de los famosos que se animarán a la competencia. Lozano confesó que solo conoce una parte de la lista: “Yo algo sé, no tengo los nombres porque hay mucho secreto, se anduvieron diciendo muchos nombres por otros programas, pero está guardado”.

Quién tiene más posibilidades de participar es el reconocido actor Roly Serrano. “Está un 80% confirmado, tiene ganas. A mí me gusta que tiene expertise en la cocina”, afirmó la periodista Marina Calabró en el canal América. El segundo nombre, Pablo Rago , apenas un 30% de posibilidades.

Otro nombre fuerte es el de Emilia Attias. “Las marcas la buscan. Me dicen que hay muchas chances de que cierre y también es una de las mimadas por las marcas para vender desde un salero hasta el morrón”, adjuntó la periodista.

5OS22UCMF5FSBNSTZ346DKFZLU El anuncio de los 24 famosos se realizará después del partido entre Argentina y Venezuela.

Graciela Alfano podría ser otra participante: “Convocadísima, pero mandó al representante a averiguar cuánto dinerillo hay”, añadió Marina. La siguiente figura en la lista es Momi Giardina. Calabró expresó: “Me dicen que hay muchas chances. Está en el streaming de La Voz. Ella además tiene ganas. Es una linda vidriera MasterChef, la verdad. Ella es súper famosa, súper popular, no sé si necesita hacerse más conocida”.

También nombraron a Lizy Tagliani. “A mí lo que me dicen es que no tiene especiales ganas de meterse diez horas en la cocina, no sabe cocinar. Con Lizy pasa esto, que Telefe quiere que lo haga para sumar un nombre y para sumar estelaridad, que me parece que está bueno. Así que tal vez termine claudicando y se rinda a la necesidad de hacerlo”, agregó.

Masterchef.jpg El canal mantiene en secreto los nombres de los participantes hasta el programa especial.

Luis Ventura: “Confirmado. Llegó el llamado de Telefe, cerró la guita. Cerrado”, confirmó Calabró. En la lista aparece también La Joaqui y Sofi Martínez. El último nombre fue Fer Dente: “Confirmado, firmado, sellado y rubricado. Ecléctico, polifacético”, finalizó Marina.

A esta lista se le sumaron cuatro famosos que fueron seleccionados previamente. Emmanuel Horvilleur, Carola Reyna, Valeria Mazza y Calu Rivero podrían estar en el programa.

Con este anuncio, la nueva edición de MasterChef Celebrity comienza a calentar motores. Wanda Nara volverá a ponerse al frente del ciclo, mientras que Lozano sumará su carisma para presentar a quienes buscarán conquistar al jurado con creatividad, técnica y sabor.

El especial promete ser el puntapié inicial de una temporada que ya genera expectativa en el público y que buscará repetir el fenómeno de ediciones anteriores.