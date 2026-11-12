Qué ver en Netflix: la miniserie de 8 episodios ideal para maratonear este fin de semana

La miniserie apuesta por una ambientación de época y un elenco reconocido para recrear acontecimientos de 1985.

Netflix incorporó a su catálogo una producción que combina historia, suspenso y drama para reconstruir uno de los episodios más dolorosos de América Latina. Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan una historia intensa, basada en acontecimientos reales y con una duración que permite terminarla en un fin de semana sin tener que dedicarle varios días.

La producción se llama "Palacio" y está ambientada en Colombia durante noviembre de 1985. La ficción reconstruye la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de integrantes de la guerrilla del M-19 y la posterior intervención militar, con un relato que también pone el foco en las víctimas, los sobrevivientes y los familiares que durante años reclamaron respuestas.

La trama comienza el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) ingresa por la fuerza al Palacio de Justicia de Bogotá y toma como rehenes a más de 300 personas. Entre ellas se encuentran magistrados de la Corte Suprema, funcionarios, trabajadores y ciudadanos que estaban dentro del edificio.

La producción colombiana reconstruye uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de América Latina.

La situación desencadena una crisis de enorme gravedad . Mientras los integrantes del grupo armado mantienen a los rehenes dentro del inmueble, las fuerzas militares ponen en marcha una operación para recuperar el control del lugar. Los enfrentamientos se extienden durante dos jornadas, el 6 y el 7 de noviembre, y dejan un saldo de al menos 94 personas muertas o desaparecidas.

Sin embargo, la historia no se limita a las horas del enfrentamiento . Uno de los aspectos centrales de la producción es mostrar lo que ocurrió después, cuando las familias comenzaron una búsqueda que se prolongó durante décadas para conocer el destino de sus seres queridos.

La narración avanza a través de diferentes momentos temporales y perspectivas. De esta manera, los espectadores pueden conocer las experiencias de civiles, integrantes de las fuerzas militares, representantes políticos y familiares de las víctimas.

Un aspecto destacado del proyecto es el trabajo previo de investigación. El equipo reunió documentos, entrevistas y testimonios durante más de siete años para construir una narración que contemplara distintos puntos de vista sobre lo sucedido.

Cuántos capítulos tiene y cuánto tiempo te lleva terminarla

Uno de los puntos que convierte a esta producción en una alternativa interesante para el fin de semana es su extensión. "Palacio" cuenta con una temporada de ocho episodios, que se estrenaron juntos en Netflix el 6 de noviembre de 2026.

Los capítulos tienen duraciones diferentes, aunque la mayoría ronda los 50 minutos. El primero dura 51 minutos, mientras que el segundo y el tercero tienen 49 minutos cada uno. El cuarto alcanza los 53 minutos y el quinto tiene 46. La sexta entrega dura 52 minutos, la séptima tiene 47 y el episodio final se extiende durante 64 minutos.

En total, la miniserie requiere aproximadamente 6 horas y 51 minutos de reproducción. Es decir, se puede terminar en una tarde larga o distribuir entre dos jornadas, sin necesidad de organizar una maratón demasiado exigente. La estructura permite seguir los acontecimientos en orden y observar cómo las consecuencias de la toma se extienden mucho más allá de las 27 horas que duró la crisis dentro y alrededor del edificio.

Cada capítulo tiene un título propio y aborda diferentes momentos del conflicto. Entre ellos aparecen "Un país destinado al caos", "Nada que negociar", "Que cese el fuego", "Un juicio desde las trincheras" y "Búsqueda de la verdad". El episodio que cierra la temporada se titula "Sin olvido" y pone el foco en las pruebas que pueden resultar determinantes para el proceso judicial esperado durante años por los familiares.

Elenco de Palacio

Natalia Reyes: interpreta a Pilar Navarrete

interpreta a Pilar Navarrete Carlos Manuel Vesga: encarna al coronel Alfonso Plazas Vega

encarna al coronel Alfonso Plazas Vega Robinson Díaz: interpreta al expresidente Belisario Betancur

interpreta al expresidente Belisario Betancur Luna Baxter: da vida a la periodista Olga Behar

da vida a la periodista Olga Behar Mariana Gómez: interpreta a La Mona

interpreta a La Mona Santiago Alarcón: encarna a Alfonso Reyes Echandía

encarna a Alfonso Reyes Echandía Nicole Santamaría: interpreta a Ángela María Buitrago

interpreta a Ángela María Buitrago Andrés Castañeda: da vida a Eduardo Umaña

da vida a Eduardo Umaña Camilo Amores: interpreta a Jimmy Beltrán

interpreta a Jimmy Beltrán José Restrepo: encarna a Yesid Reyes

encarna a Yesid Reyes Nicolás Montero: interpreta a Jaime Castro.

interpreta a Jaime Castro. Nelson Camayo: da vida a Luis Otero

da vida a Luis Otero Irina Loaiza: interpreta a Irma Franco

interpreta a Irma Franco Rodrigo Rodríguez: encarna a Almarales

Trailer de Palacio