Netflix estrena el documental "Russell Brand: Open Secret" tras la condena por violación contra el humorista

El lunes de esta semana, Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual.

Tras ser condenado a 10 años de prisión, Brand será investigado por nuevas acusaciones en su contra.

Netflix confirmó que este viernes llegará un nuevo documental a la plataforma, tras la sentencia dictada este lunes (9 de noviembre) contra Russell Brand a 10 años y seis meses de prisión.

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Russell Brand: Open Secret sigue el camino de Russell Brand, desde cómico y estrella de cine hasta activista político y YouTuber conocido por difundir teorías de la conspiración, y finalmente hasta el juicio penal que ha acaparado titulares", dijo Netflix en un comunicado de prensa.

El documental es obra de los productores de la cinta de 2022 Jimmy Savile: A British Horror Story y contará con "voces internas y material de archivo" y "ofrecerá una visión de la vida de Brand y de la investigación llevada a cabo por 'The Times'".

El lunes de esta semana, Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual. La semana anterior había sido declarado culpable de violar analmente a una mujer en 2009. También fue hallado culpable de tres cargos de agresión sexual, entre ellos, tocar los pechos de una exempleada de MTV en 2004 y meter la cabeza en la ingle de una exempleada de Channel 4 en 2009.

La policía metropolitana de Londres ha declarado que Brand está siendo investigado por nuevas acusaciones de violación presentadas por otras dos mujeres.

Meta elimina las cuentas de Instagram y Facebook de Russell Brand tras su condena por violación y agresión sexual

Brand publicó en su página X que Meta había cerrado su cuenta de Instagram y Facebook.

“Hemos desactivado tu cuenta. Ya no tienes acceso a russellbrand”, decía la captura de pantalla que el agresor sexual compartió en X.

En la explicación sobre el motivo de la eliminación de su cuenta, la captura de pantalla decía: "Tu cuenta, o la actividad que realices en ella, no cumple con nuestras Normas de la comunidad. Nadie podrá ver ni encontrar tu cuenta, y no podrás usarla. Toda tu información será eliminada permanentemente".

Meta también señaló que Brand no podría "solicitar otra revisión de esta decisión", pero le permitió descargar toda la información que había compartido previamente.

La cuenta de Instagram de Brand tenía más de 5 millones de seguidores y había compartido más de 6.500 publicaciones.

La página de Facebook del agresor sexual también fue eliminada, y la captura de pantalla mostraba el mensaje: "Hemos suspendido tu página. Esto se debe a que Russell Brand infringe nuestras Normas de la comunidad". En su página de Facebook, Brand tenía 6,2 millones de seguidores.

Tras disminuir sus apariciones en comedias y películas, Brand creó un canal de YouTube que, durante la pandemia del Covid-19, se volvió cada vez más de derecha y lleno de teorías conspirativas.