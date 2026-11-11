Netflix no eliminará el especial de comedia de Russell Brand a pesar de la condena en contra del actor + Agregar ámbito en









El lunes 9 de noviembre, Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual.

"Re:Birth" se estreno en 2018.

Netflix ocultó a sus suscriptores el especial de comedia de Russell Brand, Re:Birth, pero no lo eliminará por completo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El lunes 9 de noviembre, Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual. Su exnovia, Jemima Goldsmith, también lo acusó de violencia, control coercitivo y abuso, y la Policía Metropolitana confirmó que está investigando dos denuncias más de violación .

Tras la condena, Netflix ha confirmado que no recomendará el especial de comedia de Brand, Re:Birth, a sus suscriptores y lo ha ocultado de la función de búsqueda. Sin embargo, la plataforma ha anunciado que no eliminará el contenido por completo. "Priorizamos la elección y el control para nuestros miembros: la libertad de ver qué, cómo y cuándo quieran, con recomendaciones y calificaciones que les ayuden a tomar esas decisiones", dijo una fuente al periódico, según declaró un portavoz de Netflix a The Telegraph.

Estrenado en 2018, Re:Birth muestra a Russell Brand en Londres, donde reflexiona sobre el estado del mundo y se maravilla de cómo su vida cambió al convertirse en padre, según la descripción de Netflix. La comedia también presenta a Brand reflexionando sobre su pasado de promiscuidad y activismo.

Las acusaciones contra Russell Brand Brand fue acusado de violar a tres mujeres en distintos lugares entre 1999 y 2009. Una de las presuntas víctimas también lo acusó de agresión sexual, además de violación oral. Asimismo, fue acusado de un cargo de intento de agresión sexual en las oficinas de MTV en el Reino Unido en 2001 y de un cargo de agresión sexual en 2009. Tras la conclusión del juicio, la Policía Metropolitana confirmó que se le está investigando por otras dos denuncias de violación presentadas por dos mujeres más.

Las acusaciones contra Brand salieron a la luz pública en 2023 con una serie documental del Sunday Times y el programa "Dispatches" de Channel 4. Antes de eso, era conocido principalmente como comediante y por sus papeles en películas como "Forgetting Sarah Marshall" y "Get Him to the Greek".