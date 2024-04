Así iba a ser "10.000 Ships" la precuela de Game of Thrones que HBO descartó

“Su vida era nómada. Vivir en una ciudad balsa unida, esta gran ciudad flotante”, dijo Helgeland sobre sus planes para Nymeria y su gente en el spin-off. "A veces, los personajes desembarcan, pero finalmente son expulsados de la tierra mientras buscan un hogar, su versión de la tierra prometida".

“Me reuní con George R.R. Martin para proponerle la idea, y él aprobó. Lamentablemente, no trabajé con él más cerca, pero lo habría hecho si el programa hubiera continuado”, continuó. “Era algo así como las películas de Sinbad de Ray Harryhausen mezcladas con 'La Odisea'. En cierto modo, Nymeria es Odiseo, pero en lugar de una tripulación de 12 personas, es responsable de todos los ciudadanos de esta ciudad-estado flotante. Mi trabajo sigue ahí si HBO quiere retomarlo. Disfruté el tiempo que pasé desarrollándolo y nunca se sabe”.

Otros spin-off de "Game of Thrones"

“Game of Thrones” ya tiene una serie derivada que salió al aire gracias a “House of the Dragon”, que regresa para una segunda temporada este verano. Una segunda serie derivada, “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, anunció recientemente a sus miembros principales del reparto (Peter Claffey ha sido elegido como Dunk, mientras que Dexter Sol Ansell ha sido elegido como Egg) y está listo para entrar en producción después en este año. Un spin-off planeado que no avanza es una serie secuela de “Thrones” centrada en Jon Snow de Kit Harington.