La película de Prime Video que es furor: una tarde de juegos se convierte en una persecución insólita







Lo que parecía una tarde tranquila como todas las demás, se torna una odisea que pone en peligro sus vidas.

La insólita película de prime video llena de situaciones inesperadas. Imagen: Prime Video

Prime Video volvió a sorprender a sus suscriptores con una propuesta que combina la cotidianidad más tranquilizadora con una escalada repentina de tensión. Lo que parecía una tarde de juegos inocente, se convierte en una verdadera odisea.

El éxito fue inmediato: redes sociales, reseñas y comentarios de usuarios convirtieron esta historia en uno de los estrenos más comentados del mes. Con una mezcla de humor negro, tensión y un ritmo vertiginoso, “Un día fuera de control” promete consolidarse rápidamente como una de las favoritas en la plataforma.

Un día fuera de control La increíble película de Prime Video donde lo insólito se vuelve cotidiano. Imagen: Prime Video De qué trata Un día fuera de control, el estreno de Prime Video La trama comienza con Brian, un contador recientemente despedido que acepta la invitación de un padre de familia, Jeff, para una tarde de juegos entre sus respectivos hijos. Lo que debería haber sido una reunión informal, con charlas suaves y un poco de fútbol, pronto da un giro inesperado cuando aparecen mercenarios que transforman la cita en una huida constante.

Brian, que llega sin preparación alguna para lo que vendría, se ve superado por la situación mientras Jeff, que parecía el anfitrión relajado, demuestra tener aristas inesperadas y un nivel de preparación que contrasta con la sorpresa de Brian.

Prime Video: tráiler de Un día fuera de control

Alan Ritchson

Sarah Chalke

Alan Tudyk

Isla Fisher