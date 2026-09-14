Pity Álvarez vuelve a tribunales y su defensa busca frenar el juicio + Agregar ámbito en









La Cámara de Casación rechazó el pedido para apartar a los tres jueces que llevan adelante el debate. Si no hay nuevos planteos, declararán los médicos y peritos convocados para la audiencia.

La Justicia rechazó el pedido de Pity Álvarez y el juicio sigue en marcha. NNet

La Justicia rechazó el pedido de la defensa del Pity Álvarez para apartar a los tres jueces que llevan adelante el debate, pero sus abogados volvieron a presentar un recurso para intentar suspender el juicio. La audiencia se reanuda este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, donde está previsto que declaren médicos y peritos.

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La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional había desestimado el viernes la recusación contra los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. La defensa, encabezada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, había cuestionado distintas decisiones tomadas durante el proceso y planteado que podían afectar la imparcialidad del tribunal.

Sin embargo, los abogados insistieron con sus cuestionamientos y presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Según sostienen, la resolución de Casación todavía no quedó firme y, por ese motivo, consideran que el debate no debería continuar. También objetaron que el planteo haya sido rechazado sin una audiencia oral ni la producción de las pruebas que habían ofrecido.

Mientras se resuelven esos planteos, la audiencia tiene previsto avanzar con los testimonios que habían quedado pendientes. Son cuatro los profesionales convocados. Entre ellos se encuentra Angélica Cristina Bustos, integrante del Cuerpo Médico Forense, quien realizó la autopsia de Cristian Díaz.

Bustos había comenzado a declarar en una audiencia anterior, pero su testimonio quedó interrumpido cuando Álvarez se descompensó. Su declaración está relacionada con las conclusiones de la autopsia y con las circunstancias en las que murió Díaz.

También fueron convocados la médica legista Mariela Biazoni Rolla y los psiquiatras Esteban Toro Martínez y Celminia Silvina Guzmán. Sus testimonios estarán vinculados con aspectos médicos y periciales del proceso y con el estado de salud del músico. Durante aquella audiencia ya habían declarado el licenciado en Criminalística Manuel Oscar Martín y la técnica en balística Melina Brenda Michel. Rechazaron el pedido de Pity Álvarez y su defensa volvió a intentar frenar el juicio. Otro planteo por el estado de salud de Pity Álvarez La defensa también inició una presentación vinculada con la situación física y psíquica del músico. Silvina Congiu, hermana de Álvarez y patrocinada por Baños y Queijeiro, pidió ante el Juzgado Civil N°4 que intervenga de manera urgente la Asesoría de Incapaces en la causa penal. El objetivo del pedido es que ese organismo participe de las audiencias y supervise que se respeten los derechos de Álvarez. La presentación sostiene que el músico atraviesa un deterioro de su estado físico y psíquico.

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