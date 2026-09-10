Roberto Baratta volvió a declarar en el juicio Cuadernos y cuestionó los testimonios de Techint: "Jamás recibí fondos ilegales"

El exfuncionario amplió su declaración ante el Tribunal Oral Federal 7 y salió al cruce de los dichos de los exdirectivos de la empresa. Aseguró que “mintieron”, cuestionó el trato que, según sostuvo, recibió Techint durante la investigación y calificó a la causa como una “operación de inteligencia”.

Roberto Baratta volvió este jueves a declarar ante el Tribunal Oral Federal 7 , en el juicio por la causa Cuadernos , y utilizó su ampliación de indagatoria para responder a las acusaciones formuladas en las últimas audiencias por exdirectivos de Techint . “ Esta causa fue una clara y evidente operación de inteligencia ” , sostuvo al ampliar su declaración.

El exfuncionario, que fue segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal , rechazó las acusaciones y apuntó especialmente contra Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, dos exejecutivos de la compañía que declararon sobre supuestas entregas de dinero.

Baratta sostuvo que ambos “ mintieron ” y cuestionó lo que consideró un trato diferencial hacia la empresa durante el avance de la investigación. “ Esta causa fue una clara y evidente operación de inteligencia”, afirmó durante su exposición. Y aseguró que podrá demostrarlo cuando finalice el debate.

Su declaración estuvo vinculada directamente con los testimonios de los exdirectivos de Techint . Según la acusación, Zabaleta había relatado que se realizaron entregas de dinero vinculadas con Baratta. El exfuncionario rechazó esa reconstrucción y sostuvo que se trata de una versión que ya había sido planteada años atrás. En ese sentido, afirmó que los empresarios “repitieron mentiras del año 2018”.

En otro tramo de su exposición, sostuvo que los dichos de los ejecutivos no fueron espontáneos, sino que respondieron a una estrategia acordada . “Se pusieron de acuerdo para declarar lo mismo”, afirmó.

Baratta declaró sobre los vínculos con Techint. Archivo

La relación con Techint

Baratta no negó haber mantenido reuniones frecuentes con representantes de Techint. Por el contrario, explicó que se trataba de una de las compañías con las que más contacto tuvo durante su paso por la función pública. “Techint por su amplio espectro de actividades fue una de las empresas con las cuales más me reuní”, declaró.

También recordó su vínculo institucional con Paolo Rocca y las reuniones que mantuvo junto con De Vido. “He ido a cenar a la casa de Paolo Rocca acompañando al ministro Julio De Vido, cenas cordiales donde se evaluaba el trabajo”, afirmó.

Para Baratta, esos contactos forman parte de la actividad habitual que desarrollaba como funcionario y no constituyen, por sí mismos, una prueba de la existencia de pagos ilegales.

El exfuncionario también cuestionó el modo en que se incorporaron las declaraciones de esos directivos a la causa y sostuvo que los testimonios fueron utilizados para construir una acusación en su contra. “No hay una sola prueba que demuestre que yo recibí dinero”, aseguró. “Jamás le pedí plata a Techint”, afirmó.

También cuestionó la ausencia de elementos materiales que, según su interpretación, respalden las acusaciones. “No hay dinero, no hay recibos, no hay cuentas, no hay una sola prueba directa”, sostuvo. “Todo se construyó sobre relatos”, agregó.

Sobre los bolsos que supuestamente contenían el dinero de los pagos ilegales, Baratta afirmó: “Yo vine a declarar y traje un bolso, tengo la computadora, mis elementos personales, lo mismo hacía cuando trabajaba seguramente era más grande porque mis responsabilidades eran otras. Pero eso no significa nada, absolutamente nada”.

Baratta cuestionó además la credibilidad de los testimonios y planteó que los exdirectivos de Techint declararon para proteger sus propios intereses. Según afirmó, “los empresarios se salvaron y nosotros terminamos presos”.

El exfuncionario también anticipó que no respondería preguntas del tribunal ni de las partes y concentró su exposición en lo que considera inconsistencias de la acusación y de los testimonios que volvieron a ponerlo en el centro del debate.

La estrategia de Baratta apuntó a discutir la interpretación que se hizo de sus vínculos con las empresas durante su paso por el Ministerio de Planificación y, particularmente, la utilización de los testimonios de empresarios que declararon sobre supuestos pagos.

Su planteo también incluyó un cuestionamiento amplio sobre el origen y el desarrollo de la causa. En ese punto fue contundente al calificarla como una operación de inteligencia.

La declaración se produjo mientras el tribunal continúa escuchando a empresarios y exejecutivos que fueron convocados como testigos en esta etapa del debate. En tanto, Baratta hizo un posteo en su cuenta de X sobre Techint y la causa Cuadernos