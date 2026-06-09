"Backrooms" se convirtió en la primera película del estudio A24 en superar los u$s200 millones en taquilla + Agregar ámbito en









El exitoso filme de terror, dirigido por el youtuber Kane Parsons, ha recaudado 212 millones de dólares a nivel mundial.

"Backrooms" se convirtió en un suceso en cines.

Backrooms es oficialmente el estreno mundial más taquillero de A24, así como la primera película del estudio en superar los 200 millones de dólares en ventas de entradas.

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El exitoso filme de terror, dirigido por el youtuber Kane Parsons, ha recaudado 212 millones de dólares a nivel mundial, incluyendo 135 millones en Norteamérica. Esta cifra supera la recaudación total de Marty Supreme de Timothée Chalamet (191 millones de dólares), que hasta entonces ostentaba el récord de taquilla mundial de la película independiente. Lo más impresionante es que Backrooms lleva tan solo 10 días en cartelera.

El éxito de Backrooms Impulsada por el entusiasmo del público de la Generación Z, Backrooms ha batido todo tipo de récords para A24, la compañía especializada detrás de clásicos del cine independiente como Everything, Everywhere All at Once, Lady Bird y Moonlight. La película, basada en la popular serie web de Parsons sobre habitaciones y estructuras inquietantes y aparentemente interminables conocidas como espacios liminales, se estrenó el fin de semana pasado y logró el mejor debut de la historia del estudio con 81 millones de dólares en Estados Unidos, más del triple del récord del thriller de Alex Garland de 2024, Civil War (25,5 millones de dólares).

En su segundo fin de semana, la venta de entradas disminuyó un 70%, lo que aún supuso una recaudación estelar de 25,8 millones de dólares en 3.565 salas de cine entre el viernes y el domingo. A24 y Chernin Entertainment cofinanciaron Backrooms con aproximadamente 10 millones de dólares, por lo que ya es enormemente rentable.

En la taquilla global, Backrooms lleva recaudado 77 millones de dólares en 57 territorios. Rompió récords de fin de semana de estreno para A24 en 41 países, incluyendo España, y se posicionó en el número 1 en 42 mercados de Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Italia. Latinoamérica lidera la taquilla internacional con 24,2 millones de dólares hasta la fecha, convirtiendo a Backrooms en la película más taquillera del estudio en la región. En Australia y Nueva Zelanda, la película superó a Marty Supreme para convertirse en la película más taquillera de A24 con 7,9 millones de dólares.

De qué trata Backrooms “Backrooms” narra la historia de un dueño de una tienda de muebles (Chiwetel Ejiofor) que encuentra una puerta secreta que lo lleva a una sucesión aparentemente interminable de habitaciones anodinas. Cuando desaparece, su terapeuta (Renate Reinsve) se aventura en lo desconocido para rescatarlo. Aunque no se ha confirmado una secuela, Parsons ya ha insinuado la idea de convertir “Backrooms” en una franquicia cinematográfica.

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