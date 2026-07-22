Abrió un complejo con cinco salas de cine en el sur de la Ciudad + Agregar ámbito en









El primer multicine de gran escala de Villa Lugano comenzó a funcionar dentro de Factory Parque Brown. La apertura forma parte del plan de desarrollo del sur impulsado por el Gobierno porteño junto al sector privado.

El nuevo complejo de Cinemark, ubicado en Villa Lugano, cuenta con cinco salas y capacidad para 1.000 espectadores, ampliando la oferta de entretenimiento en el sur de la Ciudad.

El sur de la Ciudad de Buenos Aires sumó una nueva propuesta de entretenimiento. El pasado jueves quedó inaugurado un complejo de Cinemark con cinco salas y capacidad para 1.000 espectadores dentro del predio Factory Parque Brown, en Villa Lugano, una zona que hasta ahora no contaba con un cine de gran escala.

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El complejo, ubicado sobre Avenida Fernández de la Cruz 4602, forma parte del plan de desarrollo que impulsa el Gobierno porteño junto al sector privado para potenciar el sur de la Ciudad. Hasta ahora, los cines más cercanos se encontraban en los barrios de Flores y Caballito.

"A los porteños nos encanta ir al cine, es una industria que apoyamos mucho desde la Ciudad porque además de darnos cultura y entretenimiento, genera trabajo", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante la inauguración. "Hasta hoy, una familia de la zona sur tenía que recorrer entre 10 y 12 kilómetros para ir al cine. Con estas cinco salas ahora van a poder disfrutar de una película a pocas cuadras de su casa", agregó.

La apertura forma parte del plan para potenciar el sur porteño Desde el Gobierno porteño remarcaron que la inauguración se enmarca en una estrategia para consolidar al sur como un nuevo polo de desarrollo, mediante inversiones destinadas a generar empleo, ampliar la oferta de servicios y mejorar la infraestructura urbana.

"Estamos desarrollando el sur para que tenga la misma oferta de calidad que el resto de la Ciudad. Esto se logra trabajando junto al sector privado, que invierte y apuesta por el crecimiento de nuestros barrios. Desde el Estado hacemos lo que corresponde: ordenar y dar previsibilidad", afirmó Macri.

El nuevo cine se integra a un centro comercial con más de 80 locales, un hipermercado Jumbo y un patio de comidas, generando además nuevos puestos de trabajo para la zona. Por su parte, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario, destacó que los vecinos de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo esperaban una sala de cine desde hacía más de tres décadas. "Nos pone muy contentos haber podido acompañar la llegada de este proyecto a una zona que sigue creciendo en población, demanda y servicios", sostuvo. La ubicación también favorece el acceso desde distintos puntos del barrio. Cinco líneas de colectivo (101, 114, 143, 145 y 150) llegan hasta el complejo, mientras que el Premetro tiene una estación a pocos metros. En las inmediaciones también se encuentran la sede del CBC de la UBA y el Parque de la Ciudad.

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