Prime Video renueva su catálogo todas las semanas, aunque son pocos los estrenos que logran captar la atención por tener una propuesta original. Entre las novedades más recientes se encuentra una película británica con una trama de suspenso psicológico que se mete entre dos mujeres marcadas por un pasado en común.
Prime Video estrenó una película llena de suspenso y tensión psicológica: de qué trata
La producción británica llegó a la plataforma con una historia llena de secretos que te atrapan desde el primer minuto hasta el final.
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Con una duración de 96 minutos, la nueva propuesta de la plataforma promete arrasar tras su exitoso recorrido por festivales y su estreno limitado en cines durante 2024. Basada en una obra teatral, la historia construye una historia tensa que te va a mantener al borde del asiento.
De qué trata La Avispa
"La Avispa" gira alrededor del inesperado reencuentro entre Heather y Carla, dos mujeres que fueron amigas durante la adolescencia y que llevan años sin verse. La reunión empieza en un café, donde ambas intentan romper el hielo, pero los recuerdos que tiene cada una del pasado no las deja relajarse del todo.
Al poco tiempo de empezar la conversación, Heather le hace a Carla una propuesta extrema: le ofrece 75.000 libras para asesinar a su marido, Simon. Tras una negociación entre ambas, se genera un plan que parece imposible, pero que poco a poco empieza a tomar forma.
Mientras organizan cada detalle, salen a la luz viejas heridas que marcaron la relación entre las protagonistas. Heather recuerda los abusos y humillaciones que sufrió durante la escuela, mientras Carla explica que creció en un entorno familiar violento. Esas confesiones modifican la percepción que cada una tiene sobre la otra.
El conflicto llega cuando Carla descubre que Simon es un hombre al que conoce desde hace tiempo bajo otra identidad, lo que cambia por completo la situación. La película fue dirigida por Guillem Morales y con un guion de Morgan Lloyd Malcolm, quien adaptó su propia obra de teatro estrenada en 2015.
Prime Video: tráiler de La Avispa
El tráiler oficial de la película se puede ver acá:
Prime Video: elenco de La Avispa
- Naomie Harris como Heather
- Natalie Dormer como Carla
- Dominic Allburn como Simon
- Leah Mondesir-Simmonds como la Heather joven
- Olivia Juno Cleverley como la Carla joven
- Jack Morris como Tel
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