"Backrooms 2" ya está en desarrollo: qué se sabe hasta ahora de la secuela del éxito de terror

Kane Parsons, de 20 años, hizo historia al convertirse en el director más joven en debutar con una película en el número 1.

La película está protagonizada por el actor nominado al Oscar Chiwetel Ejiofor.

Tras el impresionante éxito de Backrooms en su primer fin de semana, un nuevo informe arroja luz sobre los planes del cineasta Kane Parsons para una secuela.

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Roberto Patino , guionista de Westworld , fue contratado originalmente para escribir el guion de Backrooms, pero Will Soodik , cuyos créditos como guionista incluyen Homeland, Ash vs. Evil Dead y Westworld , finalmente asumió el cargo. Sin embargo, Patino permaneció en el proyecto como productor ejecutivo.

Se desconoce si Parsons tiene en mente a Patino o a Soodik para trabajar en el guion de Backrooms 2, o si planea buscar a otra persona.

El desarrollo de la secuela aún se encuentra en sus primeras etapas, lo que significa que A24 todavía no ha dado luz verde al proyecto y tampoco se ha elegido al reparto.

Parsons ha declarado que la película recién estrenada no es el final de la franquicia. Aún tiene un contrato vigente con A24, distribuidora de Backrooms, por lo que habrá más proyectos en este universo en el futuro, incluyendo una secuela y posiblemente una serie de televisión.

La historia detrás de Backrooms

Backrooms comenzó como una serie de YouTube en 2022 y se emitió hasta principios de 2025, con un total de 24 episodios cortos que duraban entre 34 segundos y 45 minutos. La serie web se inspiró en la creepypasta Backrooms de 4chan.

Parsons era un adolescente cuando creó, escribió y dirigió Backrooms en YouTube, que en conjunto ha acumulado más de 200 millones de visualizaciones, siendo el primer episodio, titulado "Backrooms (Found Footage)", el más visto con más de 80 millones de visualizaciones.

Los estudios cinematográficos comenzaron a mostrar interés en adaptar Backrooms a la gran pantalla muy pronto, y finalmente A24 se impuso al resto de la competencia.

El propio Parsons firmó como director, con James Wan (de El Conjuro) y Shawn Levy (de Deadpool y Wolverine) como productores junto a Patino, Michael Clear, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping y Kori Adelson.

La película está protagonizada por el actor nominado al Oscar Chiwetel Ejiofor y también cuenta con la participación de Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell.

Cuando Backrooms se estrenó el 29 de mayo, superó todas las previsiones y recaudó 81 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana en Estados Unidos y 117,9 millones de dólares a nivel mundial (el mayor debut de una película de A24).

Parsons, de 20 años, hizo historia al convertirse en el director más joven en debutar con una película en el número 1.