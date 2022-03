Nicolas Cage se ofrece para interpretar un villano en la posible secuela de "The Batman"

“Tenemos esta nueva [película con] Robert Pattinson como 'The Batman', que estoy emocionado de ver. Todavía no lo he visto, pero creo que sería fantástico”. Cage dijo (a través de IGN ). “El villano que interpretó Vincent Price en el programa de los años 60, Egghead, creo que quiero probarlo en Egghead. Creo que puedo hacerlo absolutamente aterrador. Y tengo un concepto para Egghead. Así que hágales saber a Warner Bros. que me apunto a Egghead”.

Cabe resaltar que desde hace un par de años hacia acá Nicolas Cage esta viviendo una suerte de revival en su carrera, obtuvo varias nominaciones por su papel en la cinta "Pig" y ha generado mucha expectativa con su proxima pelicula, "The Unbearable Weight of Massive Talent" donde interpretará una versión exagerada (aun más) de si mismo.

En los cómics, Egghead es un maestro criminal y una de las personas más inteligentes del mundo. Teniendo en cuenta cómo Reeves volvió a imaginar a Riddler con Paul Dano para "The Batman", el llamado de Cage para dar un nuevo giro "aterrador" a Egghead podría ser atractivo para el director. La franquicia “The Batman” actualmente está lista para expandirse con dos series derivadas de HBO Max, una ambientada en Arkham Asylum y otra centrada en Penguin, interpretado por Colin Farrell.

En cuanto a la posible secuela de “The Batman”, Reeves le dijo a la prensa en el estreno de la película en el Reino Unido: “No haces el número uno como si hubiera un número dos. Tienes que hacer el número uno como si estuvieras luchando por las vallas y tiene que ser una historia que se mantenga y viva por sí misma. Pero realmente creo en lo que hemos hecho y me emocionaría contar más historias”.

“Ya estamos contando otras historias en el espacio de transmisión, estamos haciendo cosas en HBO Max, estamos haciendo un programa de Penguin con Colin, que será genial”. agregó el director. “Y también estamos trabajando en otras cosas, pero hemos comenzado a hablar sobre otra película”.

“The Batman” esta disponible en los cines de todo el país.