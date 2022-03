"The Batman" recauda u$s248,5 millones a nivel mundial y se convierte en el segundo mejor estreno en pandemia

El estreno de The Batman vuelve a ser una gran noticia para el negocio de las salas de cine: cuando el producto está ahí, el público acudirá, especialmente por un título apasionante y animado.

Batman debería seguir creciendo en el futuro: Japón abre el próximo viernes, mientras que China lo sigue el 18 de marzo.

Profundizando más en los números de los 5 principales mercados, The Batman dominó el Reino Unido (u$s18,4 millones) con el 75% del Top 5 y con un 9% por encima de Joker y un 22% por encima de The Dark Knight de Nolan. México recaudó $ 12 millones y tuvo un enorme 89% del Top 5, rastreando aproximadamente a la par con Joker allí y 18% sobre Venom 2: obtuvo la segunda apertura más grande de la pandemia. Australia (u$s 9.2M) también obtuvo el segundo mejor comienzo de pandemia y el mejor de WB desde Aquaman; Batman llegó un 31% más grande que Joker y un 82% por delante de Venom 2 allí. Brasil (u$s 8.8M) registró el tercer mejor debut de DC de todos los tiempos y el segundo mayor comienzo de pandemia por un 40% más que Joker y un 179% más que Venom 2. En Francia (8,5 millones de dólares), The Batman superó a The Dark Knight en admisiones en un 4 % y es el mejor estreno de WB desde Joker .

Completan el Top 10 Alemania (u$s5,1 millones), Corea (u$s4,4 millones), Italia (u$s4,1 millones), España (u$s3,7 millones) e India (u$s3,4 millones).