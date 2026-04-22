Charly García fue operado y permanece internado: cómo sigue su salud + Seguir en









El artista fue intervenido en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Continúa bajo observación médica y con los controles de rutina propios del postoperatorio.

Charly García permanece internado en una clínica porteña tras una cirugía programada.

Charly García fue operado en las últimas horas y permanece internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, aunque desde su entorno llevaron tranquilidad sobre su evolución y remarcaron que la intervención estaba programada.

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El músico fue sometido a una nefrectomía parcial en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), un procedimiento quirúrgico que implica la extracción de una parte del riñón. Según trascendió, no se trató de una urgencia médica, sino de una cirugía prevista de antemano.

La operación se realizó de manera exitosa De acuerdo con lo informado por allegados al artista, la operación se realizó de manera satisfactoria y sin complicaciones. Tras la intervención, el referente del rock nacional quedó internado en una habitación común, donde continúa bajo observación médica y con los controles de rutina propios del postoperatorio.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, sobre todo por los antecedentes de salud que Charly García arrastra desde hace años y por las distintas internaciones que atravesó en el último tiempo. En ese contexto, desde su círculo cercano buscaron transmitir calma y subrayaron que el músico evoluciona favorablemente.

A lo largo de su carrera, Charly se consolidó como una de las figuras centrales de la música argentina y cada novedad vinculada a su estado de salud suele generar fuerte repercusión. Esta vez, sin embargo, desde su entorno insistieron en que el procedimiento estaba previsto y que el artista se encuentra en proceso de recuperación.