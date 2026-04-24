Una cacería humana: la película más salvaje de Netflix que te dejará sin aliento + Seguir en









Un viaje aventurero que se convierte en la peor pesadilla, protagonizada por Charlize Theron y con imágenes impactantes.

Charlize Theron y Taron Egerton protagonizan un thriller de acción imperdible en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix volvió a apostar fuerte por el cine de acción y ciencia ficción con una producción intensa, cargada de adrenalina y con dos grandes estrellas al frente. Se trata de una historia que combina supervivencia extrema y tensión psicológica en un entorno natural tan espectacular como peligroso.

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La película, que ya se encuentra disponible en la plataforma, se posiciona como uno de los estrenos más impactantes del mes. Con una narrativa atrapante y escenas cargadas de suspenso, propone una experiencia que mantiene al espectador al borde del asiento de principio a fin. Se trata de Ápex, un thriller salvaje donde la lucha por sobrevivir se convierte en una verdadera cacería humana.

Apex Un deseo de aventura que se termina convirtiendo en la peor pesadilla. Imagen: Netflix

De qué trata Ápex La historia sigue a Sasha, una mujer que atraviesa un profundo duelo personal y decide viajar a la naturaleza australiana para poner a prueba sus propios límites. Lo que comienza como una experiencia de superación pronto se transforma en una pesadilla. En medio de ese entorno hostil se cruza con Ben, un hombre aparentemente inofensivo que esconde una personalidad mucho más oscura.

A partir de ese momento, se convierte en su presa dentro de un juego mortal. La trama se transforma en un intenso enfrentamiento donde la protagonista deberá usar toda su inteligencia, resistencia física y determinación para sobrevivir. El paisaje natural, lejos de ser un refugio, se vuelve parte del peligro constante.

Apex Sasha deberá desplegar todas sus habilidades de supervivencia ante el peligro que la acecha. Imagen: Netflix A lo largo de la película, la tensión crece a medida que Sasha intenta escapar de su perseguidor, en una carrera desesperada donde cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Netflix: tráiler de Ápex Embed - Ápex | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Ápex Charlize Theron (Sasha)

Taron Egerton (Ben)

Eric Bana (Tommy)

Bessie Holland (Cas)

Caitlin Stasey (Leah)

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