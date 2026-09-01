El mítico guitarrista sueco Andreas Tyrone Svensson, mundialmente conocido como Dregen, llega a Buenos Aires en el marco de su gira sudamericana, que también recorrerá Brasil, Y Chile entre otras ciudades, durante octubre de este año.
Dregen llega a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show del guitarrista sueco
Referente indiscutido del rock escandinavo, Dregen, es miembro fundador de las icónicas bandas The Hellacopters y Backyard Babies , con las que marcó a toda una generación.
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Referente indiscutido del rock escandinavo, Dregen, es miembro fundador de las icónicas bandas The Hellacopters y Backyard Babies, con las que marcó a toda una generación. Una figura central del revival del rock escandinavo de los años 90, que se destaca por un estilo crudo que fusiona garage, punk y hard rock.
El artista se presentará el 9 de octubre en Liverpool, en una noche que promete ser épica para los amantes del rock.
Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Dregen en Liverpool
Las entradas estarán disponibles a través de www.alpogo.com. Importante: los cupos son limitados.
Su regreso a la Argentina se da luego de ocho años, cuando se presento en un Niceto explotado de fans , junto a "Backyard Babies".
Luego junto a The Hellacopters en 2020, pero la presentación fue cancelada debido a las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno argentino en el marco de la pandemia de COVID-19, tras la implementación del DNU 260/2020 que declaró la emergencia pública.
Ahora, finalmente, el reencuentro será una realidad. Ahora de la mano de la productora Eco Music, Dregen promete un repertorio afilado y sin relleno, en un show intenso, cargado de energía, crudo, de esos que huelen a válvulas calientes, feedback y carretera. "Una cita imperdible para vivir una noche histórica junto a una de las leyendas vivas del rock".
Dregen se presenta el viernes 9 de octubre en Liverpool, Palermo, Cabrera 4255 a las 20hs.