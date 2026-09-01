Dregen llega a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show del guitarrista sueco + Agregar ámbito en









Referente indiscutido del rock escandinavo, Dregen, es miembro fundador de las icónicas bandas The Hellacopters y Backyard Babies , con las que marcó a toda una generación.

Dregen llega al Argentina con un show único.

El mítico guitarrista sueco Andreas Tyrone Svensson, mundialmente conocido como Dregen, llega a Buenos Aires en el marco de su gira sudamericana, que también recorrerá Brasil, Y Chile entre otras ciudades, durante octubre de este año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Referente indiscutido del rock escandinavo, Dregen, es miembro fundador de las icónicas bandas The Hellacopters y Backyard Babies, con las que marcó a toda una generación. Una figura central del revival del rock escandinavo de los años 90, que se destaca por un estilo crudo que fusiona garage, punk y hard rock.

El artista se presentará el 9 de octubre en Liverpool, en una noche que promete ser épica para los amantes del rock.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Dregen en Liverpool Las entradas estarán disponibles a través de www.alpogo.com. Importante: los cupos son limitados.

Su regreso a la Argentina se da luego de ocho años, cuando se presento en un Niceto explotado de fans , junto a "Backyard Babies".

Luego junto a The Hellacopters en 2020, pero la presentación fue cancelada debido a las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno argentino en el marco de la pandemia de COVID-19, tras la implementación del DNU 260/2020 que declaró la emergencia pública. Ahora, finalmente, el reencuentro será una realidad. Ahora de la mano de la productora Eco Music, Dregen promete un repertorio afilado y sin relleno, en un show intenso, cargado de energía, crudo, de esos que huelen a válvulas calientes, feedback y carretera. "Una cita imperdible para vivir una noche histórica junto a una de las leyendas vivas del rock". Dregen se presenta el viernes 9 de octubre en Liverpool, Palermo, Cabrera 4255 a las 20hs.

Temas entradas

Show

Rock