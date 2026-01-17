La Justicia de EEUU investiga al gobernador de Minnesota, tras la muerte de Renee Good en un operativo de ICE + Seguir en









El Departamento de Justicia abrió una investigación contra el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, donde ocurrió la muerte de Good. Algunos sectores denuncian que Trump usa el sistema judicial "contra sus oponentes".

"Utilizar el sistema judicial como arma contra los oponentes es una táctica autoritaria", aseguró Walz. @GovTimWalz

El Departamento de Justicia de EEUU abrió una investigación criminal contra el gobernador de Minnesota Tim Walz, junto a otros funcionarios, por una presunta conspiración contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE). Fue luego de que un agente matara a la ciudadana Renee Good en la ciudad de Minneapolis.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La investigación también alcanza al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una supuesta conspiración para obstaculizar a los agentes de inmigración, señaló una fuente anónima familiarizada a Reuters. Si bien se prepararon citaciones para Walz y Frey, no estaba claro de inmediato si se habían entregado.

La investigación, reportada primero por CBS News, se deriva de las declaraciones de Walz y Frey sobre los miles de oficiales de inmigración y de la Patrulla Fronteriza desplegados en la región en las últimas semanas bajo órdenes del presidente Donald Trump.

La Justicia de EEUU investiga al gobernador de Minnesota, tras la muerte de Renee Good Walz apuntó que el sistema de justicia federal estaba siendo utilizado como arma para intimidar a los enemigos políticos de Trump.

"Hace dos días fue Elissa Slotkin. La semana pasada fue Jerome Powell. Antes de eso, Mark Kelly. Utilizar el sistema judicial como arma contra los oponentes es una táctica autoritaria", sostuvo en referencia a los senadores demócratas de Michigan y Arizona, quienes instaron a los miembros de las fuerzas armadas a resistir las órdenes ilegales, y al presidente de la Reserva Federal, Powell, criticado reiteradamente por aumentar las tasas de interés.

renee good asesinada por ice Renee Good tenía 37 años cuando se cruzó con un agente de ICE que le disparó. Alpha News Por su lado, en reacción a un informe de CNN sobre la investigación, Frey dijo que "este es un intento obvio de intimidarme por defender a Minneapolis, a las fuerzas del orden locales y a los residentes contra el caos y el peligro que esta Administración trajo". Cerca de 3.000 agentes federales fueron a Minnesota desde principios de la semana pasada, lo que provocó protestas airadas. Recientemente, la ciudadana Renee Good (37) fue disparada por un agente en un encuentro vehicular en la vía pública lo que generó aún más rechazo. Difunden el video que grabó el agente de ICE en los momentos previos al asesinato de una mujer en EEUU Un video filmado por el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU que disparó fatalmente a una mujer en Minneapolis fue conocido en las últimas horas. La grabación muestra los momentos previos a los disparos contra la ciudadana Renee Good, quien fue atacada desde auto. El viernes se conoció el caso de Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, que fue asesinada por un agente de ICE durante un operativo en la vía pública. Al respecto, el vicepresidente JD Vance comentó en X que el agente había actuado en defensa propia mientras autoridades locales insistieron en que la mujer no representaba ningún peligro.