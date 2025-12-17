Billy Crystal, Martin Short, Larry David y más referentes de Hollywood recordaron a Rob Reiner en un comunicado + Seguir en









Mientras continua la investigación de Reiner y su esposa Michele, varias figuras de Hollywood se expresaron tras la trágica noticia.

Reiner junto a Billy Crystal.

Los amigos más cercanos de Rob Reiner y referentes de Hollywood se unieron para una reacción grupal por la muerte de su amigo y su esposa, Michele Reiner.

La carta fue firmada por Billy y Janice Crystal, Albert y Kimberly Brooks, Martin Short, Alan y Robin Zweibel, Larry David y Ashley Underwood, Marc Shaiman y Lou Mirabal, Barry y Diana Levinson y el embajador James Costos y Michael Smith.

El comunicado conjunto en recuerdo a Rob Reiner y su esposa "Ir al cine en una sala oscura llena de desconocidos que comparten una experiencia, riendo, llorando, gritando de miedo o presenciando un drama intenso sigue siendo una emoción inolvidable. Cuéntanos una historia que el público nos exige. Absorbiendo todo lo aprendido de su padre Carl y su mentor Norman Lear, Rob Reiner no solo fue un gran actor cómico, sino que se convirtió en un maestro de la narración. Ningún otro director tiene su alcance. De la comedia al drama, del falso documental al documental, siempre estuvo en la cima de su carrera. Cautivó al público. Confiaban en él. Hacían cola para ver sus películas, decía el comunicado.

Su toque cómico era incomparable, su pasión por acertar con la música de los diálogos y su agudeza para afinar el drama era sencillamente elegante. A los actores, los adoraba. A los guionistas, los hacía mejores. Su mayor don era la libertad. Si tenías una idea, él te escuchaba y te integraba en el proceso. Siempre sentían que trabajaban en equipo. Estar en sus manos como cineasta fue un privilegio, pero eso es solo una parte de su legado" —continua el comunicado—.

Rob también era un ciudadano apasionado y valiente, que no solo se preocupaba por este país que amaba, sino que hacía todo lo posible por mejorarlo, y con su amada esposa Michele, tenía la pareja perfecta. Fuertes y decididos, Michele y Rob Reiner dedicaron gran parte de su vida al bienestar de nuestros conciudadanos... Juntos, formaban una fuerza especial: dinámicos, desinteresados e inspiradores. Éramos sus amigos y los extrañaremos por siempre.

Hay una frase de una de las películas favoritas de Rob, '¡Qué bello es vivir!': 'La vida de cada hombre toca la de muchos otros, y cuando no está, deja un vacío terrible, ¿verdad?'. No tienes ni idea". Las conexiones de los firmantes con Reiner son innumerables: èl produjo la exitosa comedia de David, Seinfeld; Brooks es un amigo de la infancia sobre quien Reiner dirigió el documental de HBO, Albert Brooks: Defending My Life; Billy Crystal fue la estrella de la exitosa comedia romántica de Reiner, Cuando Harry conoció a Sally y La princesa prometida, mientras que Shaiman compuso varias bandas sonoras para el canon de Reiner, incluyendo Misery, A Few Good Men y más.

