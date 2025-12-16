De cuánto es la fortuna de Jerry Seinfeld, el comediante que integra el selecto club de los famosos más ricos del mundo + Seguir en









Jerry Seinfeld es uno de los comediantes más exitosos de la historia gracias a su icónica serie de los 90. Su fortuna supera los mil millones de dólares, lo que lo ubica entre las celebridades más ricas del mundo. El origen de su riqueza se remonta a la serie "Seinfeld", pero sus ingresos se extienden a giras de comedia, especiales de televisión y acuerdos millonarios con plataformas como Netflix.

El comediante nació el 29 de abril de 1954, en Brooklyn, Nueva York. Creció en Massapequa y estudió comunicaciones y teatro en Queens College. Desarrolló su pasión por el stand-up durante sus años universitarios y pasó casi 15 años perfeccionando su estilo, antes de alcanzar el éxito televisivo. Su gran oportunidad llegó en 1981, con una aparición en The Tonight Show Starring Johnny Carson, que lo catapultó a la fama.

Jerry Seinfeld 2.webp La carrera de Jerry Seinfeld Seinfeld creó su serie homónima, junto a Larry David, en 1989. El programa se convirtió en un fenómeno cultural y generó miles de millones en regalías. Ganó $100.000 por la primera temporada, pero su salario escaló a $1 millón por episodio en la novena temporada. Rechazó $5 millones por episodio para una décima temporada, lo que le habría dado $110 millones adicionales.

La serie produjo más de $4 mil millones en ventas de sindicación. Seinfeld y David poseen el 15% de los derechos, lo que les reportó cientos de millones. Acuerdos como el de Netflix en 2019, por $500 millones, les otorgaron $75 millones a cada uno. Gana entre $40 y $50 millones anuales sólo por regalías.

Seinfeld.jpg NBC El patrimonio de Jerry Seinfeld Según Forbes, el patrimonio neto de Seinfeld asciende a $1.100 millones. Sus ingresos provienen de regalías, giras y especiales. Posee una colección de 150 autos, valorada en más de $50 millones, y propiedades como una finca en los Hamptons, valuada entre $70 y $100 millones y un departamento en Manhattan.

Invirtió en bienes raíces en East Hampton, Telluride y Nueva York. Su residencia principal en Manhattan ocupa toda la planta 19 de un edificio con vistas a Central Park. Vendió propiedades en Colorado por millones, pero mantiene su finca en los Hamptons, que incluye un garaje para 22 autos y un campo de béisbol privado.