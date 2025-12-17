Fito Páez regresa a Rosario con tres conciertos especiales: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Los shows serán el 10 de Marzo con un show sinfónico en Teatro El Círculo, el 11 de Marzo en formato piano solo en el Teatro Astengo y el 13 de Marzo presenta "novela" en el Teatro El Círculo.

Fito Páez vuelve a Rosario.

Fito Páez eligió Rosario para presentar "Casa Paez", por única vez en el mundo. Serán tres shows consecutivos, con conceptos diferentes, y en dos lugares muy representativos en su historia personal. Así, el artista rosarino volverá a sus orígenes, antes de salir de gira, una vez más.

La emotiva ceremonia de entrega de su Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario fue el impulso necesario para concretar una vieja idea de Fito, presentar en su querida ciudad, gran parte de su obra, en sus diferentes formatos. Al calor de ese sentimiento se gestó ‘Casa Paez’, escogiendo meticulosamente qué y cómo presentar cada pieza, pero también, y fundamentalmente, dónde.

Cómo y dónde conseguir las entradas para los shows de Fito Páez en Rosario Preventa exclusiva BBVA Visa el jueves 18 de diciembre a las 10hs. Con de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa. La venta general con todos los medios de pago a partir del viernes 19 de diciembre a las 10hs. Ambas instancias a través de www.ticketek.com.ar.

image En el teatro El Círculo de Rosario, Fito presentó por primera vez ‘Del 63’, el álbum que dio inicio a su carrera solista. En tanto que fue en el Teatro Astengo donde Páez vió por primera vez un concierto de La Máquina de hacer pájaros, evento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.

Cómo serán los shows de Fito Páez en Rosario Algunos detalles: Para el concierto sinfónico Fito quiso, y así será, que se realice con la Orquesta Sinfónica de la ciudad. La noche de ‘Solo Piano’ , se centrará en sus canciones más emblemáticas (hits y no tanto), pero también en obras de aquellos autores que lo formaron como artista y que son parte del cancionero popular argentino. En tanto que ‘Novela’ , se presentará por única vez, y el día de su cumpleaños, de forma completa, tal y como fue concebida en el álbum, siendo esta la exclusiva oportunidad de escuchar en vivo su última obra, que retrata sentidos y sentimientos de su propia infancia en Villa Constitución, a través de un relato mágico que narra las vidas de un grupo de artistas de circo provincial y de unas brujas oriundas de universidad mágica perdida en alguna galaxia del universo. Para dar vida a esta novela, el concierto dispondrá de una puesta en escena espacial concebida específicamente para esta noche.