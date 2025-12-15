Detuvieron a Nick, hijo de Rob Reiner y principal sospechoso por la muerte del director y su esposa + Seguir en









El director nominado al Oscar y su esposa fueron encontrados muertos ayer por la tarde en su casa de Brentwood; ambos cuerpos presentaban múltiples puñaladas.

Nick Reiner esta acusado de matar a sus padres.

Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob Reiner y Michele Reiner, fue arrestado el domingo por la noche y fichado en la madrugada del lunes en relación a la muerte de sus padres.

"Esto se está llevando a cabo como una investigación de asesinato. Estamos elaborando un cronograma", declaró una fuente policial al portal Deadline esta mañana.

El nominado al Oscar, Rob Reiner, y su esposa fueron encontrados muertos ayer por la tarde en su casa de Brentwood; ambos cuerpos presentaban múltiples puñaladas, según fuentes policiales. La policía había estado investigando el crimen durante toda la noche, pero, salvo confirmar que habían entrevistado a familiares, no ofreció muchos detalles en una conferencia de prensa el domingo por la noche y ni siquiera confirmó los nombres de las víctimas.

Según los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick Reiner fue fichado a las 5:04 a. m. de esta mañana. Se le fijó una fianza de 4 millones de dólares.

Quién es Nick Reiner Nick Reiner, de 32 años, es uno de los tres hijos de Rob y Michele Reiner. Ha hablado abiertamente de su lucha contra la adicción. La película de 2015, Being Charlie, coescrita por Nick y dirigida por su padre Rob, se basó libremente en la experiencia de Nick con la adicción.

Según fuentes, Nick se había mudado recientemente a la casa de sus padres. En varias entrevistas previas, Nick reconoció haber enfrentado problemas con drogas y alcohol desde los 15 años, lo que en distintos momentos lo llevó a vivir en situación de calle y recorrer varios estados de EE. UU. mientras buscaba recuperarse.

