El hijo de Rob Reiner en problemas: Nick podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de sus padres + Seguir en









El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles anunció hoy que Nick Reiner será acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por el presunto asesinato de sus padres.

Rob Reiner junto a su hijo Nick.

El hijo de Rob Reiner podría enfrentar la muerte por el asesinato de sus padres o pasar el resto de su vida tras las rejas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles anunció hoy que Nick Reiner será acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por el presunto asesinato de sus padres. Si es declarado culpable, el joven Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo más sorprendente es que Nick Reiner también podría enfrentarse a la pena de muerte.

La chance de la pena de muerte para Nick Reiner Aunque es poco común e improbable en California, la pena de muerte es una posibilidad debido a las "circunstancias especiales" de múltiples asesinatos que la fiscalía ha añadido a las acusaciones. Los cargos están en proceso de presentación, y el joven Reiner podría comparecer ante el juez esta tarde o el miércoles.

El fiscal de distrito, Nathan Hochman, reveló que aún no ha decidido si sus fiscales solicitarán la pena de muerte para el joven Reiner, pero dejó claro que podrían hacerlo. Hochman añadió que su equipo sopesará y escuchará las opiniones y deseos de la familia antes de tomar esa decisión potencialmente fatal.

El director de Algunos Hombres Buenos, de 78 años, y su esposa Michel, de 68, fueron encontrados muertos por múltiples puñaladas el 14 de diciembre en su casa de Brentwood. Nick Reiner fue arrestado esa misma noche y actualmente se encuentra tras las rejas en el centro de Los Ángeles, acusado de asesinato. A pesar de los cargos presentados hoy y de su eventual presentación, tanto la fiscalía como la policía afirmaron que la investigación sobre lo ocurrido en la residencia de Reiner continúa.

Reiner, de 32 años, tiene una larga y pública historia de adicción y batallas contra el abuso de sustancias, como se hizo evidente en la película Being Charlie de 2015 que Nick Reiner hizo con su padre. Nick Reiner había estado viviendo con sus padres en su casa durante las últimas semanas. El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, admitió hoy que las fuerzas del orden, que acudieron a la residencia alrededor de las 3:30 p.m. del domingo, aún no tenían la hora exacta de la muerte. Como se esperaba, el fiscal de distrito Hochman hizo públicos los cargos contra Nick Reiner en una conferencia de prensa en el centro de Los Ángeles, rodeado por el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles y miembros de la oficina del fiscal de distrito.

Temas Hollywood

muerte