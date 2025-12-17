Utilizó a su abuela de 101 años para generar millones con una criptomoneda que se desplomó abruptamente + Seguir en









La imagen de una anciana centenaria fue el detonante de lo que muchos presumen como una estafa.

Una gran cantidad de traders perdieron mucho dinero por esta "memecoin". Freepik

Las criptomonedas al día de hoy no terminan de ser la manera más efectiva de invertir dinero. Si bien muchos piensan que es una forma de ganar millones de dólares fácilmente, su volatilidad puede generar grandes pérdidas para la mayoría, mientras que solo unos pocos realmente se benefician.

Hay muchas historias que llaman la atención, pero pocas como la de esta “memecoin”, creada y promocionada con la idea de generar ternura. Lo que pocos esperaban es que terminara siendo una estafa que provocó grandes problemas para muchos traders, que aún están conmocionados por la mala inversión realizada.

$Grandma Pumpfun La imagen de la anciana fue clave para que muchos traders caigan en esta estafa. Pumpfun Qué pasó con $Grandma, la criptomoneda que sorprendió a los traders $Grandma apareció como un token creado en una plataforma que permite lanzar criptomonedas de manera casi instantánea y sin controles estrictos. La idea era simple: un nieto mostraba a su abuela de 101 años de edad promocionando el activo en transmisiones en vivo, lo que generó curiosidad, viralización y una entrada masiva de compradores en muy poco tiempo.

En las primeras horas, el precio subió de forma acelerada y el volumen de operaciones creció a niveles llamativos. Esa dinámica hizo que el token alcanzara una valuación cercana a los dos millones de dólares, impulsada únicamente por la exposición en redes y por la expectativa de subas rápidas, no por un desarrollo tecnológico ni un objetivo concreto.

El problema apareció casi de inmediato. Tras el pico inicial, el precio comenzó a caer con fuerza y en menos de un día perdió más de la mitad de su valor. La falta de compradores nuevos, sumada a la salida de quienes ingresaron primero, dejó en evidencia que el interés estaba atado solo al impacto inicial de la historia.

La sospecha de rug pull de esta memecoin La caída de $Grandma encendió las alarmas por una posible maniobra conocida como rug pull. En términos simples, se trata de una práctica en la que quienes crean una criptomoneda aprovechan el entusiasmo inicial, venden sus propios tokens o retiran el dinero disponible y abandonan el proyecto, dejando a los compradores con activos que ya casi no valen nada. En este caso, distintos indicadores mostraron que pocas billeteras concentraban gran parte de los tokens y que la liquidez disponible era baja. Esto significa que, ante algunas ventas grandes, el precio podía desplomarse sin resistencia, algo que efectivamente ocurrió y afectó sobre todo a quienes ingresaron cuando el valor ya estaba inflado. Aunque luego surgieron intentos de “rescatar” la moneda por parte de pequeños inversores, el daño ya estaba hecho.

