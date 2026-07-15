A días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España del próximo domingo, los precios de la reventa se dispararon. En la página oficial de la FIFA, el boleto más barato oscila los u$s8 mil y el más caro alcanza los u$s2.300.000.
La locura por la final del mundo: los millonarios precios de la reventa de entradas no dejan de aumentar
En la página oficial de reventa de la FIFA, el boleto más barato para el cruce entre Argentina y España inicia en los u$s8 mil y el más caro alcanza los u$s2.300.000.
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Los tickets convencionales ya se agotaron, las únicas posibilidades de conseguir entradas son adquiriendo un paquete exclusivo de hospitalidad, por el canal de reventa oficial de la FIFA, o por el mercado de reventa estadounidense.
En Estados Unidos la reventa de entradas es legal, por lo que muchos aficionados durante esta Copa del Mundo optaron por esta alternativa para entrar a los estadios.
El precio de la platea más alta comienza en los u$s8 mil, pero un asiento en la categoría 1 casi al borde del césped vale u$s2.300.000. Desde que se conoció que Argentina será el rival de España en Nueva York los precios no dejan de aumentar.
Los paquetes de hospitalidad, la única alternativa por fuera de la reventa
En su página web, la FIFA todavía tiene disponibles paquetes de hospitalidad en el que los espectadores tienen acceso a asientos preferenciales, zonas exclusivas y comidas y bebidas incluidas. Los valores se distribuyen entre los u$s15 mil y hasta u$s 57 mil.
En otras plataformas de reventa como Via Gogo, los precios oscilan entre los u$s11 mil y u$s60 mil. En TicketMaster el precio más bajo es de u$s9 mil y el más caro de u$s1 mil.
El precio del transporte: al MetLife Stadium no se puede llegar caminando
Al precio de las entradas hay que sumarle el traslado porque está prohibido llegar caminando. Los trenes oficiales cuestan u$s98. Aunque la opción más económica son los colectivos que tienen tarifas cercanas a los u$s20.
La fuerte demanda para este evento esta a la talla de la ocasión: España buscará su segunda estrella y Argentina el bicampeonato. El desafío de los aficionados ahora es combinar los boletos y la logística para poder llegar al Estadio Nueva York/Nueva Jersey.