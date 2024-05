Brad Pitt y George Clooney protagonizan el primer adelanto de su nueva película "Wolfs"

Según la sinopsis oficial, Clooney interpreta a "un reparador profesional contratado para encubrir un crimen de alto perfil. Pero cuando aparece un segundo reparador (Pitt) "Dos 'lobos solitarios' se ven obligados a trabajar juntos y descubren que su noche se sale de control de una manera que ninguno de los dos esperaba". No se pronuncian palabras en el avance, solo la pareja de Clooney y Pitt estaban sentados en un vehículo en movimiento. El tráiler completo llegará mañana.

La película fue escrita y dirigida por el tres veces director de Spider-Man, Jon Watts, y junto a Clooney y Pitt, coprotagonizan la nominada al Premio de la Academia Amy Ryan, Poorna Jagannathan de Never Have I Ever y Austin Abrams de Euphoria .