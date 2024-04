Brian Cox criticó la actuación de Joaquin Phoenix en Napoleón: "Es realmente espantoso"

El actor de Succession no se guardó nada sobre la actuación de su colega.

Brian Cox no está muy interesado en la actuación de Joaquin Phoenix en Napoleón y no tiene problemas en decirlo.

"Terrible. Es terrible. Una actuación verdaderamente terrible de Joaquin Phoenix", opinó Cox, según el Evening Standard. "Es realmente espantoso. No sé qué estaba pensando. Creo que es totalmente su culpa, y no creo que Ridley Scott le ayude. Lo habría jugado mucho mejor que Joaquin Phoenix, te lo aseguro". . Se puede decir que es un buen drama. No, son mentiras".