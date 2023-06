Brian Cox reveló que no vio el final de Succession

Succession , la serie éxito de HBO terminó hace poco más de una semana, pero (spoilers) había terminado antes para una de sus estrellas, el interprete de Logan Roy. Brian Cox reveló que no vio el episodio final del programa, y no parece inclinado a llegar a él pronto.

Hablando con la BBC, Cox explicó por qué no vio el final de Succession con el resto del mundo.

“Para empezar, nunca me ha gustado mirarme a mí mismo”, explica Cox. “Debido a lo que le pasó a Logan, no he estado dispuesto a mirar”.