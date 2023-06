Final de Succession: 5 series para ver si te gustó la serie de HBO

La precuela de Game of Thrones , se acerca bastante a Succession , pero con dragones. La historia esta ambientada 172 años "antes de Daenerys Targaryen", y en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Aemma está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de Hierro recaerá, bien sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico; o bien, rompiendo con la tradición de preferencia del varón, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra, cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición.

House of the dragon 1.jpg

Yellowstone

Yellowstone temporada 5.png Paramount+

John Dutton es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos, apodado 'Yellowstone'. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos, que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

La serie protagonizada por Kevin Costner esta disponible en Paramount+.

Peaky Blinders

Peaky Blinders.jpg BBC

Una familia de gánsters asentada en Birmingham tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), dirige un local de apuestas hípicas. Las actividades del ambicioso jefe de la banda llaman la atención del Inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado desde Belfast para limpiar la ciudad y acabar con la banda.

Todas las temporadas están disponibles en Netflix.

The Morning Show

The Morning show.jpg Apple TV+

Alex Levy conduce The Morning Show, un popular programa de noticias que ha sobresalido en las clasificaciones de televisión y ha cambiado la cara de la televisión estadounidense para siempre. Después de que su compañero durante quince años, Mitch Kessler, sea despedido en medio de un escándalo de conducta sexual inapropiada, Alex lucha por retener su trabajo como la principal presentadora de noticias mientras se genera una rivalidad con Bradley Jackson, una aspirante a periodista que busca ocupar el lugar de Alex.

La serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon esta disponible en Apple TV+.

The Thick of It

The Thick of It.jpg

La serie se centra en el Ministerio de Asuntos Sociales y Ciudadanía de Inglaterra, el vertedero de políticas impopulares y aburridas de los demás departamentos. El equipo al cargo miente, engaña e intenta salir del paso a través de crisis, dimisiones y elecciones, esperando que la culpa caiga sobre otro.

The Thick of It cuenta con Jesse Armstrong, creador de Succession, cómo uno de sus guionistas. Actualmente no se encuentra en plataformas de streaming, pero se puede encontrar buscando en Internet.