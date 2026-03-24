HBO Max: el clásico de comedia que no pierde popularidad y sigue siendo un éxito después de más de 20 años + Seguir en









Fue una de las películas más absurdas y divertidas de los 2000 y el paso del tiempo no la afectó en nada.

Esta comedia insólita te va a sacar más de una carcajada, en HBO Max. Imagen: Freepik

Hay películas que, por más que pasen los años, no envejecen y siguen generando risas como el primer día. En el catálogo de HBO Max se mantiene vigente una comedia que, a más de dos décadas de su estreno, continúa siendo una de las favoritas del público por su humor descontracturado y completamente absurdo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este clásico logró convertirse en un fenómeno cultural gracias a sus escenas inolvidables, sus diálogos exagerados y una propuesta que no teme ir al extremo para hacer reír. Con el paso del tiempo, lejos de quedar en el olvido, se transformó en una de esas películas que tenés que ver sí o sí, al menos una vez en la vida.

Estamos hablando, claro de: ¿Y dónde están las rubias?, una comedia que rompió todos los esquemas y que todavía hoy sigue sumando fanáticos en todo el mundo gracias a su estilo único.

¿Y dónde están las rubias? Con actuaciones increíbles y situaciones insólitas, esta película es una de las mejores opciones de HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata ¿Y dónde están las rubias? La historia sigue a dos agentes del FBI que, tras cometer varios errores en una misión, quedan al borde del despido. Para recuperar la confianza de sus superiores, reciben una nueva tarea: proteger a dos jóvenes millonarias que están en la mira de un posible secuestro.

Sin embargo, todo se complica cuando las verdaderas herederas sufren un pequeño accidente que les impide asistir a un exclusivo evento social. Es ahí donde surge la idea más disparatada: los agentes deciden hacerse pasar por ellas.

El detalle que vuelve todo aún más absurdo y divertido es que estos dos hombres afroamericanos terminan transformándose en dos rubias de alta sociedad, recurriendo a disfraces extremos, maquillaje y una actitud completamente exagerada para intentar engañar a todos a su alrededor. A partir de ese momento, la película se convierte en una seguidilla de situaciones ridículas, malentendidos y momentos icónicos que explotan al máximo el contraste entre los protagonistas y los personajes que intentan interpretar. HBO Max: tráiler de ¿Y dónde están las rubias? Embed - Trailer Y donde estan las rubias HBO Max: elenco de ¿Y dónde están las rubias? Shawn Wayans (Kevin Copeland)

Marlon Wayans (Marcus Copeland)

Jaime King (Heather Vandergeld)

Frankie Faison (Elliott Gordon)

Terry Crews (Latrell Spencer)