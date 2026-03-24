La serie policial de HBO Max que vas a terminar en un solo día y te dejará con ganas de más + Seguir en









Un thriller de misterio cargado de drama y suspenso que no te va a dejar moverte del sillón ni por un segundo.

El thriller británico que no vas a poder parar de ver en HBO Max. Imagen: Freepik

Dentro del amplio catálogo de HBO Max, hay producciones que pasan desapercibidas pero que sorprenden por su calidad y su capacidad de enganchar desde el primer minuto. En especial, las series policiales siguen siendo uno de los géneros más buscados por quienes quieren una historia intensa y atrapante.

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En ese contexto, la plataforma sumó una miniserie ideal para maratonear en una sola jornada. Con pocos episodios y una trama que no da respiro, se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan suspenso, drama y giros inesperados.

Se trata de Five Days, una producción británica que, con apenas unos capítulos, logra construir una historia tan inquietante como dinámica y adictiva.

Five Days La miniserie de HBO Max que está causando furor y la mayoría de los espectadores mira en un sólo día. Imagen: HBO Max De qué trata Five Days, la mini serie imperdible de HBO Max La trama comienza con la misteriosa desaparición de una mujer en un tranquilo entorno familiar. Todo sucede en cuestión de minutos, cuando deja a sus hijos en el auto y desaparece sin dejar rastros, desatando una investigación que rápidamente se vuelve compleja.

A partir de ese momento, la serie sigue distintos puntos de vista: la policía, la familia y hasta los medios de comunicación, mostrando cómo cada uno interpreta el caso y aporta nuevas piezas al rompecabezas. Uno de sus grandes aciertos es la forma en la que construye tensión.

Lejos de resolver todo rápidamente, la historia avanza con incertidumbre constante, revelando secretos y conexiones inesperadas que mantienen al espectador atrapado. Además, el formato breve hace que cada capítulo sea clave, sin relleno ni tiempos muertos, lo que la convierte en una opción ideal para ver de corrido y quedar con ganas de más. HBO Max: tráiler de Five Days Embed - five days HBO Max: elenco de Five Days Suranne Jones (Laurie Franklin)

David Oyelowo (Matt Wellings)

Hugh Bonneville (Iain Barclay)

Al Weaver (Josh Fairley)

Janet McTeer (Barbara Poole)