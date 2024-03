Bruce Dickinson, líder de Iron Maiden, presentó su nuevo disco solista "The Mandrake Project"

Bruce Dickinson estrenó su nuevo disco “The Mandrake Project” recibiendo la aclamación de la prensa mundial. Incluye los singles “Afterglow of Ragnarok”, "Rain On The Graves" y “Many Doors To Hell” .

“The Mandrake Project exige y recompensa una absorción total en su caleidoscópica imagen sonora... La extraordinaria voz de Bruce rara vez ha sonado más firme, franca y directa, llevando su voz a nuevos niveles de emoción expresiva y control dramático...” Metal Hammer (9/10)

“Espectacular trabajo solista... Seguramente el más innovador y creativo hasta la fecha. Pesado pero fácilmente accesible” | Record Collector (4/5)

“Sus temas son claramente evidentes en el gusano metálico de "Many Doors To Hell" y la amenaza gótica de "Fingers In The Wounds", aunque tonos más tenues (pero igualmente sombríos) informan la portentosa balada de piano "Shadow Of The Gods".” – Uncut

“Una obra titánica y resonante” - Metal Talk

Bruce Dickinson y su fenomenal banda darán vida a la música de The Mandrake Project con una gran gira como headliners en la primavera y verano del hemisferio norte. La banda cuenta ahora con dos guitarristas, Philip Naslund y Chris Declercq, junto al baterista Dave Moreno, la bajista Tanya O'Callaghan y el maestro de los teclados Mistheria.

En el Reino Unido, París y Tilburg los prometedores rockeros neozelandeses Black Smoke Trigger serán opening act.

The Mandrake Project es el séptimo álbum solista de Bruce Dickinson que hoy se publica a través de BMG en múltiples formatos.