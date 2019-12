Buen film criollo de animación

¿Y cuando no hay ningún ser mitológico a mano y los niños están hechos unos salvajes? Bueno, para solucionar eso los del pueblo votaron al intendente Chanchurro, que nombre más claro no puede tener y sin embargo lo siguen votando. Tampoco había muchas opciones: una vieja agresiva que golpea reiteradas veces el capot de un auto con el andador, o el padre new age in extremis de una nena canchera que por suerte no le hace caso. Ella y sus dos amigos -el langa y el gordo- van a resolver ciertas cosas en ese pueblo.