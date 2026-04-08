"Buena suerte, diviértete, no mueras" llega a los cines: lo nuevo de Gore Verbinski protagonizado por Sam Rockwell

La sátira futurista que combina ciencia ficción, humor negro y acción desatada para reflexionar sobre la inteligencia artificial llega a la pantalla grande este jueves 9 de abril.

El cine contemporáneo suele pecar de una excesiva prudencia, refugiándose en fórmulas probadas y franquicias interminables . Por eso, el regreso de un autor con una firma visual tan estridente y ambiciosa como Gore Verbinski siempre es motivo de celebración, o al menos, de curiosidad obligada.

Tras años de relativo silencio desde A Cure for Wellness (2016), el director responsable de cimentar el fenómeno global de la trilogía original de Piratas del Caribe , de aterrorizarnos con The Ring y de darnos esa joya del surrealismo animado que es Rango , vuelve a la carga con Buena suerte, diviértete, no mueras (Good Luck, Have Fun, Don't Die). Y lo hace fiel a su estilo: sin frenos, con una estética impecable y una narrativa que desafía cualquier intento de clasificación sencilla.

Acompañado de un reparto ecléctico encabezado por el siempre magnético Sam Rockwell , junto a Haley Lu Richardson , Michael Peña , Zazie Beetz y Juno Temple , Verbinski nos sumerge en una odisea de ciencia ficción que se siente como un soplo de aire fresco, aunque por momentos ese aire sea tan frenético que termine por marear al espectador.

La trama arranca con una premisa que parece sacada de un chiste de bar, pero con tintes apocalípticos. Un hombre misterioso (Rockwell) entra en una típico restaurante estadounidense —un lugar que parece congelado en el tiempo— y anuncia a los presentes que viene del futuro. Su misión no es otra que reclutar a ese grupo dispar de clientes y empleados, gente común sin habilidades especiales aparentes, para salvar al mundo de una amenaza inminente: una inteligencia artificial rebelde que está a punto de aniquilar la existencia tal como la conocemos. Todo debe resolverse en una sola noche.

Bajo esta premisa, la película se despliega como un rompecabezas narrativo que obliga a la audiencia a encajar piezas sobre la marcha mientras la acción no da tregua.

Embed - Buena suerte, diviértete, no mueras (Good Luck Have Fun Don't Die) - Trailer Doblado

Es imposible ver esta película sin notar el ADN de otros clásicos del género. La película bebe directamente de la persistencia implacable de Terminator, especialmente en la urgencia de su misión y la sensación de ser perseguidos por algo invisible pero omnipresente. Sin embargo, ese tono de "misión imposible" se cruza constantemente con la lógica del bucle y la repetición de El día de la marmota (o incluso Edge of Tomorrow), donde los personajes parecen estar atrapados en una dinámica de ensayo y error que define su supervivencia.

Lo más interesante —y quizás lo más divisivo— es cómo la película rompe su propio ritmo para volverse casi episódica. En un punto de inflexión narrativo, el filme decide pausar la acción principal para dedicarse a explorar las historias previas de algunos de sus protagonistas. Estos segmentos, que funcionan como cortometrajes dentro de la película, adoptan una estética y un tono sombrío que recuerda poderosamente a Black Mirror. Aquí, Verbinski explora la relación del ser humano con la tecnología y el trauma personal, dándole una profundidad emocional a los personajes que no esperábamos encontrar entre tantas explosiones y chistes rápidos.

Sam Rockwell: el ancla en el caos

Si el filme logra mantenerse a flote a pesar de sus arriesgados cambios de tono, es gracias a sus actuaciones. Sam Rockwell confirma una vez más por qué es uno de los actores más versátiles de su generación. Su interpretación del "hombre del futuro" evita los tropos del héroe mesiánico; en su lugar, nos entrega a un tipo al borde del colapso nervioso, cargado de un cinismo encantador y una energía maníaca que resulta contagiosa.

Rockwell es el pegamento que une la comedia absurda con el drama existencial de la trama. El resto del elenco, especialmente Haley Lu Richardson y Michael Peña, aportan la cuota de humanidad necesaria para que nos importe el destino de este grupo de "donnadies" lanzados al fin del mundo.

El riesgo del exceso

El gran dilema de Buena suerte, diviértete, no mueras es su exceso de momentos absurdos. Es evidente que Verbinski busca incomodar y sorprender mediante el humor bizarro y situaciones deliberadamente ridículas, pero en el tercer acto, este recurso se siente sobreexplotado.

Por momentos, la sátira se vuelve tan estridente que amenaza con eclipsar las buenas ideas de ciencia ficción que la película plantea. Lo que empieza como una genialidad irreverente termina, por tramos, jugando en contra de la tensión narrativa, haciendo que el espectador se pregunte si debe tomarse en serio el peligro que acecha a los personajes.

En definitiva, el regreso de Gore Verbinski es una propuesta valiente que se agradece en la cartelera actual. Aunque su estructura episódica pueda resultar desconcertante y su amor por lo absurdo roce el límite de lo tolerable, la película es un espectáculo visual y actoral que no deja indiferente.

Buena suerte, diviértete, no mueras llega a los cines el jueves 9 de abril. Director: Gore Verbinski. Guion: Matthew Robinson. Elenco: Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple, Asim Chaudhry