Vin Diesel confirmó la fecha de estreno y el título de la última película de "Rápidos y Furiosos"

Desde su estreno con "Rápidos y Furiosos" en 2001, las películas han recaudado en conjunto más de u$s7 mil millones en todo el mundo.

La nueva película de la saga llegará 5 años después del estreno de Fast X en 2023.

Vin Diesel acaba de anunciar que la próxima película de la franquicia Fast & Furious (Rápidos y Furiosos) de Universal , que se titula Fast Forever, llegará a los cines el viernes 17 de marzo de 2028.

Es la undécima película de la franquicia de 25 años de antigüedad y la duodécima, incluyendo Hobbs & Shaw, la película derivada de Dwayne Johnson y Jason Statham de 2019. Desde su estreno con Rápidos y Furiosos en 2001, las películas han recaudado en conjunto más de 7 mil millones de dólares en todo el mundo.

El mensaje de Vin Diesel sobre la última película de Rápidos y Furiosos "Nadie dijo que el camino sería fácil... pero es nuestro", escribió Diesel en una publicación en su cuenta de Instagram. "Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado... Y un legado... perdura para siempre".

El actor y productor de la franquicia, publicó una foto suya con el fallecido Paul Walker en la película original de 2001.

Embed - Vin Diesel on Instagram: "No one said the road would be easy… but it’s ours. One that has defined us and become our legacy… And a legacy… lasts Forever. March 17th 2028! FAST FOREVER" View this post on Instagram La película viene de enfrentar varios rumores de cancelación y recortes en su presupuesto. El actor respondió el año pasado a las especulaciones sobre la posible cancelación de la película en una serie de publicaciones crípticas con su compañera estrella Michelle Rodríguez. “He dicho muchas veces… La creatividad es la clave de todo. Cuando mantienes la integridad, lo demás viene solo. #felizdomingocreativo”, compartió en uno de ellos. En otra publicación del mes anterior, recordó haber discutido el “viaje” con Rodríguez, y abordó además “las estructuras corporativas y los ciclos de desarrollo” y el vínculo “inquebrantable” que “trasciende las decisiones comerciales y los resultados finales”. Además, anticipó algo diciendo que "lo que estamos construyendo a continuación honrará todo lo que amas de Fast y te llevará a un lugar en el que nunca has estado antes". La nueva película de la saga llegará 5 años después del estreno de Fast X en 2023.

