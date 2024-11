Cami Homs respondió a los comentarios de Lizy Tagliani

Aun así, Cami admitió que los comentarios de Lizy le parecieron excesivos: “ Se recontra pasó, sí, no la voy a avalar. Pero creo que la prensa genera más odio en el público de lo que realmente fue ”, aclaró, sugiriendo que los medios amplificaron la situación. Además, confesó que no llegó a escuchar las palabras en vivo: “En el momento no lo escuché”, y agregó: “Me despierto al otro día y no les explico el nivel del bombardeo que tuve”.