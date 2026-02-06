Netflix presentó el tráiler de "Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella + Seguir en









La adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima esta protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

Tras su paso por el teatro, llega la versión cinematográfica de Parque Lezama.

Netflix presentó el tráiler de Parque Lezama, la nueva película hecha en Argentina de Juan José Campanella.

El film es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina homónima, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Se estrenará globalmente en Netflix el 6 de marzo, y en cines selectos de Argentina a partir del 19 de febrero.

La película reúne nuevamente una dupla actoral legendaria con Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Parque Lezama es el punto de encuentro entre el humor, la amistad y la ternura, reivindicando el acto de hablar con extraños.

De qué trata Parque Lezama "Parque Lezama" es una comedia que narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un conformista de manual. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias. La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina Parque Lezama, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

Parque Lezama _ Tráiler oficial _ Netflix Elenco de Parque Lezama Protagonizada por Luis Brandoni (León Schwartz), Eduardo Blanco (Antonio Cardozo), Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

Parque Lezama es una producción de 100 Bares, dirigida por Juan José Campanella quien también es el responsable del guion, y con Muriel Cabeza como productora. Parque Lezama llega a Netflix el 6 de marzo, antes tendrá su estreno en cine selectos el 19 de febrero