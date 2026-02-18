Murió el actor Tom Noonan, reconocido por películas como "Robocop 2", "Manhunter" y "El último gran héroe" + Seguir en









Noonan también tuvo papeles destacados en series de televisión cómo "The X-Files", "Law & Order: Criminal Intent" y "CSI: Crime Scene Investigation".

Noonan tenía 74 años.

Tom Noonan, actor reconocido por interpretar a villanos amenazantes en Manhunter, Robocop 2, El último gran héroe y The Monster Squad, murió el sábado 14 de febrero. Tenía 74 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su muerte fue confirmada en redes sociales por Karen Sillas, coprotagonista de la obra de teatro de 1992 What Happened Was… y su adaptación cinematográfica de 1994, ganadora del premio Sundance, y Fred Dekker, director de The Monster Squad de 1987. No se dieron a conocer de inmediato más detalles sobre su fallecimiento, ni la causa de la muerte, pero Silas indicó en su publicación que Noonan falleció en paz.

“La inolvidable interpretación de Tom como Frankenstein en The Monster Squad es un punto culminante de mi modesta filmografía”, escribió Dekker en Facebook , y añadió: "Sabía que lo primero que un actor serio querría saber era que mi visión de Frankenstein era seria y no exagerada... Al final, el maquillaje le resultó arduo y molesto (le encantaba arrancársela después de terminar, y una noche ni siquiera se molestó en quitárselo; simplemente condujo a casa en su aparato de Frankenstein). Pero en definitiva, era el proverbial caballero y erudito, y el mundo ha perdido a un gran talento. Descanse en paz, Tom. Gracias por el gran trabajo".

image Noonan como The Ripper en El último gran héroe. La extensa carrera de Tom Noonan Noonan, un dramaturgo destacado (además de What Happened Was… , escribió Wifey en 1993 y Wang Dang en 1999 , entre otros), nació el 12 de abril de 1951 en Greenwich.

Se destacó como un asesino en serie en Manhunter (1986), como el Monstruo de Frankenstein en The Monster Squad (1987), el jefe criminal Cain en RoboCop 2 (1990), el asesino The Ripper en El último gran héroe protagonizada por Arnold Schwarzenegger, (1993), el hacker Kelso en Heat (1995), Sammy Barnathan en Synecdoche, New York (2008), el Sr. Ulman en The House of the Devil (2009), y el reverendo Nathaniel en busca de la paz en Hell on Wheels (2011-2014).

Noonan también fue una prolífica presencia televisiva, con apariciones en The X-Files (interpretó a un asesino en serie encarcelado en el notable episodio "Paper Hearts" de 1996), Law & Order: Criminal Intent, Law & Order: Special Victims Unit, Tales from the Darkside y CSI: Crime Scene Investigation, este último lo vio volver a formar equipo con la estrella de Manhunter , William Petersen). En la serie de SyFy 12 Monkeys, interpretó al villano conocido como The Tall Man y The Pallid Man (2015-2018) y prestó sus voces para la película animada de Charlie Kaufman-Duke Johnson Anomalisa (2015). Otros créditos televisivos incluyen Damages, Louie, The Leftovers, Monsters, The Equalizer y Early Edition, entre muchos otros.

Temas Películas

Series