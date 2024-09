Cantando 2024: cómo fue el rating en debut del programa conducido por Flor Peña

“Bienvenidos, miren lo que es este estudio, lleno de gente” exclamó Florencia Peña , la conductora del ciclo, que luego expresó: “La rompieron, ya arrancaron rompiéndola. Estoy muy contenta de estar acá, siento que la vamos a pasar hermoso, lleno de alegrías, llenos de picanteces, de gente que viene a darlo todo. Quiero agradecerle muchísimo a Marcelo que me haya convocado para ser la conductora de este formato, gracias Marcelo por confiar en mí. Gracias América, les agradezco mucho la oportunidad, gracias al Chato y a todos. Estoy feliz de estar acá”.

Peña presentó con muchos elogios a Nacha Guevara , quien dijo: “Hace nueve días me hice una intervención. No estoy al 100%, pero estoy dispuesta a divertirme, a entender que esto es un juego, y a hacerle pasar un momento agradable a la gente. Vengo sin prejuicios, lo que sucede aquí, y ahora”.

El siguiente miembro del jurado presentado fue Flavio Mendoza . Al momento de hablar, el coreógrafo apuntó: “A mi presentación le pusiste menos ganas que a la de Nacha. Como jurado titular este es mi primer Cantando, estoy medio con Nacha, pero me quiero divertir. Si vienen a cantar y nada más, que se vayan despidiendo porque me aburre”.

Llegado el turno de Millet Figueroa, la artista peruana comentó: “Qué felicidad estar pisando esta pista, vengo a divertirme, a disfrutar. Vamos a descubrir bastantes talentos. Vengo tranquilita”. Marcelo Tinelli, que en ese momento apareció en el estudio, se sumó y aseguró: “¡Muy buen arranque, me encantó!”, y sobre Peña, Tinelli consideró: “La tenés atada como conductora. Fuiste una excelente jurado también, sabés lo que pienso de vos”.

El último jurado en ingresar fue Marcelo Polino, que subrayó sobre su rol: “Soy el más antiguo. Por lo que fui viendo en la previa, creo que va a haber mucho disgusto este año, traje una bolsa de ceros. Y este año tengo una empresa que se llama Expedientes Polino, con todo un equipo que está trabajando a disposición de este show”.

image.png Polino, Figueroa, Mendoza y Guevara integran el jurado del Cantando 2024.

El primer 0 del certamen

El encargado de romper el hielo fue Agustín “Cachete” Sierra. “Hoy es su cumple”, anunció Peña, y el actor comentó: “Es muy lindo volver acá, este lugar me hizo muy feliz, y agradecido a todo el público que me sacó campeón”. “Cachete” junto a Marcia Rubido entonaron “Dance Crip” de Trueno.

En segundo lugar, Coti Romero se presentó para interpretar “Un beso en Madrid”. Josefina Pouso fue la encargada de cerrar la noche, y la periodista contó que a pesar de tener un pólipo en las cuerdas vocales, “lo iba a dar todo”, y entonó “Paisaje”. Al momento de puntuar, Guevara aseguró: “Qué feo todo. No pegaron una nota, y eso es un problema serio. Horrible” (1). En la misma línea, Flavio agregó: “Fue raro, aparte es un tema que está bueno, y acá no funcionó”, y Milett consideró que “hubo alegría, aunque no congeniaron las voces, e importa mucho lo que le entregas al público” (3). Al final, Polino concluyó: “Fue todo raro desde el comienzo, era como una cumbia lírica, como una vecina que cantaba a destiempo mientras trapeaba la casa. Un disgusto, el primer cero del año”.

Cómo fue el rating del Cantando 2024

Flor Peña apareció a las 22, dando inicio a una apertura destacada que incluyó la participación de importantes figuras del mundo musical. En esta primera etapa, el programa registró un rating de 3.9 puntos, según el portal Real Time Rating.

Luego, el rating aumentó a 5.0 puntos, aunque seguía por debajo del estreno de la serie “Margarita” y “Los 8 Escalones”. Sin embargo, minutos después, los números volvieron a bajar, quedando en 4.6 puntos.