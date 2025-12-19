Catriel y Paco Amoroso anunciaron una pausa y postergaron el lanzamiento de su disco y la gira + Seguir en









El dúo comunicó la decisión a través de un mensaje en redes sociales, en el que explicó que necesita descansar y sanar tras un período de alta exposición, presión y exigencia profesional.

El anuncio fue realizado este viernes mediante un comunicado publicado en sus redes oficiales. Agustín R. Dusserre

El dúo Catriel y Paco Amoroso anunció este viernes que pospone sin fecha definida el lanzamiento de su próximo disco, “Top of the Hills”, así como la gira asociada al proyecto. La decisión fue comunicada a través de un mensaje dirigido a sus seguidores, difundido en redes sociales.

“Les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón”, expresaron los artistas al inicio del comunicado, en el que reconocieron que atravesaron un período marcado por un alto nivel de exposición, presión y éxito que no lograron gestionar de la mejor manera. Según indicaron, ese contexto los llevó a tomar “decisiones erróneas y apresuradas”.

El disco y la gira de posponen hasta nuevo aviso En el texto, el dúo explicó que el proceso de reconocer la situación llevó tiempo y que, ante ese escenario, optaron por frenar la actividad. “Necesitamos descansar y sanar”, señalaron, al justificar la pausa y la postergación tanto del álbum como de la gira “hasta nuevo aviso”.

Sobre el proyecto, precisaron que “Top of the Hills” fue concebido “en un momento de demasiada velocidad”, lo que influyó en la determinación de interrumpir el cronograma previsto y replantear los próximos pasos artísticos.

El mensaje también incluyó un agradecimiento a su público por el acompañamiento sostenido: “Gracias por estar incluso cuando nos perdemos”, escribieron, y concluyeron con la expectativa de retomar la actividad cuando se sientan preparados para hacerlo.

Por el momento, no se informaron nuevas fechas ni plazos estimados para el lanzamiento del disco ni para la reprogramación de la gira.

