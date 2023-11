Ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll: cómo verla en streaming

Kate Bush, George Michael y Rage Against the Machine son algunos de los ingresantes.

“Esta histórica transmisión en vivo en Disney+ es un testimonio de la diversidad de sonidos y del perdurable poder del rock and roll” , dijo John Sykes de Rock & Roll Hall of Fame Foundation. “A lo largo de las últimas tres décadas, la Ceremonia Anual de Incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll se ha convertido en el más alto honor para los músicos y celebra a artistas que han definido a generaciones y que cambiaron la música para siempre”.

Cómo será la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll

Los fans verán cómo el escenario cobra vida con actuaciones y colaboraciones que solo se dan una vez en la vida, con Sheryl Crow, Missy Elliott, Chaka Khan y Willie Nelson, así como la presencia de invitados especiales como Brandi Carlile, Dave Matthews, Elton John, H.E.R., Chris Stapleton, St. Vincent y New Edition. Entre otros presentadores y artistas también se encontrarán Stevie Nicks, Adam Levine, Carrie Underwood, Common, Ice-T, LL COOL J, Miguel, Queen Latifah y Sia. El grupo de artistas celebrará el legado y la influencia de la promoción 2023, que representan la diversidad y la vitalidad que definen y ponen de manifiesto el significado del rock and roll.