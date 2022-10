Charly García cumple 71 años: un artista irrepetible

Sui Generis

Con su siguiente material, "Confesiones de invierno" editado en 1973, lograron un sonido mucho más roquero, como en "Mr. Jones", "Rasguña las piedras", y "Bienvenidos al tren". Su tercer trabajo fue "Pequeñas anécdotas sobre las instituciones", en este disco Charly debió modificar varios textos de los temas para que pudiese ser publicado, sin arriesgarse a las gravísimas consecuencias que podían sufrir los músicos y sus productores en medio de la escalada de violencia durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

El estrés generado por las sucesivas giras por el interior, sumado a la complicada situación sociopolítica que se vivía en Argentina y los problemas de censura que afectaron a su tercer álbum, fueron algunas de las causas que llevaron a la disolución del dúo en 1975. "Adiós Sui Generis" los conciertos que marcaron el fin del grupo fueron editados en 1994.

Sui Generis fue la primera gran banda de Charly y su amistad con Nito Mestre los llevaría a reencontrarse en los escenarios muchas veces más.

La Máquina de Hacer Pájaros

Tras la disolución de Sui Generis, emprendió un nuevo proyecto, introduciendo la novedad de dos tecladistas simultáneos en escena. Esta banda, como dijo Charly, pretendía ser “el Yes del subdesarrollo”, estaba constituida por García junto a Oscar Moro, Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica, y José Luis Fernández.

"La Maquina..." Tuvo una escasa aceptación del público argentino durante su época de actividad (1975-1977) y no fue hasta unos años después que alcanzó un verdadero reconocimiento. Soló dos discos fueron los que se registraron en esta época, uno de 1976 de nombre homónimo al de la banda, y el de 1977 "Películas". Finalmente el grupo llegaría a su fin debido a diferencias entre los miembros del grupo. Todo en un ambiente sofocante debido a la dictadura cívico-militar .

El super grupo Serú Girán

Es considerada como una de los mejores bandas del país, por su alta calidad en lo musical, conceptual y escenográfico. Compuesta por Charly (voz, teclados, guitarras), David Lebón (voz, guitarras), Pedro Aznar (bajo, teclados, voz), y Oscar Moro (batería) hicieron masivo al Rock Nacional. Si bien no fue el primer super grupo en la historia de la música popular argentina, fue el primero en alcanzar y mantener su popularidad de forma sostenida. Con récords de ventas y espectadores, el grupo consiguió fusionar varios estilos, para alcanzar un sonido muy particular, característico de esa transición entre décadas (1978-1982).

Su disco "La grasa de las capitales" de 1979 es considerado por muchos como uno de los mejores de la historia del rock argentino. "Seminare", "Eiti Leda", "Canción de Alicia en el País" son algunos de los clásicos que se destacan de este periodo. La banda regresó en 1992 siendo un nuevo éxito masivo que tuvo su punto culmine con un recital en el estadio de River Plate. Al igual que con Sui Generis, Charly volvería a compartir escenario con su ex compañeros de "Serú" muchas veces más a lo largo de su carrera.

Serú Girán

Etapa solista

Finalmente y luego de varios años compartiendo escenario con diversas formaciones, Charly inició su carrera solista en 1982, sus primeros tres trabajos sirvieron para confirmar el tamaño de García como artista. "Yendo de la cama al living" (1982) "Clics modernos" (1983) y "Piano bar" (1984) se convirtieron en clásicos instantáneos. "Inconsciente colectivo", "Yo no quiero volverme tan loco", "Yendo de la cama al living", "Los dinosaurios", "Nos siguen pegando abajo", "No me dejan salir", "Demoliendo hoteles" y "Cerca de la revolución" son algunos de los temas de esta época, basta con leer los títulos para darse cuenta el nivel musical en que se encontraba Charly.

Charly y Spinetta

El dúo con otro de los grandes del Rock Nacional, Luis Alberto Spinetta, dejó un disco fallido y una canción que se convirtió en un clásico para siempre, "Rezo por vos".

Corría el año 1985 y Charly y Spinetta prometían un álbum en conjunto que iba a ser un hito en la música popular argentina: los dos máximos exponentes de un mismo género componiendo juntos en el momento de mayor popularidad de ambos. El disco en cuestión se iba a llamar "Cómo conseguir chicas" pero las diferentes sintonías en las que se encontraban Charly García y Luis Alberto Spinetta hicieron que el proyecto no prosperara más allá. En 1986 Spinetta lanzaría el disco "Privé" y García "Tango" con Pedro Aznar.

“No era mi forma de vivir, no podía simplemente seguirlo a él. Se le ocurría llamarte a cualquier hora para grabar y yo tenía mis cosas. Cuando vi que eso no funcionaba, no volví a insistir”, expresó Spinetta en su momento respecto a la colaboración fallida. A partir de allí la relación entre ambos se torno fría, todo cambió en 2009 cuando en un mismo año tocaron juntos dos veces en el mismo escenario: la cancha de Vélez.

Charly García NA

Los excesos y la resurrección

Muchas veces el personaje le terminaba ganando al artista, si bien nunca dejo de hacer música, su nombre fue constantemente asociado a polémicas e incidentes. Sus repentinos cambios de humor en medio de los recitales (lo peor que podía pasar es que tuviese problemas con el sonido), y sus polémicas frases sobre sí mismo y otros personajes de público conocimiento eran una constante. Los excesos en Charly García se hicieron frecuentes desde la década de los ochenta, sus problemas de consumo de drogas fueron una constante en los noventa y tocaron su punto culmine en 2008.

Tras protagonizar un episodio dramático causando destrozos dentro del hotel mendocino en el que se hospedaba, el 9 de julio de 2008 fue internado en el Policlínico de Cuyo, donde se le diagnosticó neumonía. Experimentó una gran mejoría en su estado, por lo que esperó se permitió su traslado a la quinta de Palito Ortega, en la localidad bonaerense de Luján para continuar su recuperación. Allí su salud mejoró notablemente y sin dudas fue el punto de inflexión en la vida de García. A partir de allí y a pesar de algunos problemas de salud, nunca dejo de tocar, protagonizando el 23 de octubre 2009 el denominado "Concierto subacuático" en la cancha de Vélez, lo que para muchos significo su regreso definitivo.