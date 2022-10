Las redes sociales se llenaron de saludos por los 71 años de Charly García

"La vida no sería nada sin Charly García"

Discípulo de García y uno de sus más grandes admiradores, Fito Páez fue de los primeras personalidades en dedicarle un saludo de feliz cumpleaños al exSui Generis a través de las redes sociales.

En "Fito Páez Música", su cuenta de oficial de Instagram, el rosarino publicó: "La vida no sería nada sin Charly García. Caballito, Bs As, Argentina. America, el mundo y el cosmos serían diferentes si el no hubiera trastocado todo".

"Ángel patafisico, lo que te amamos no se puede escribir. Después te llamo x privado. Feliz cumpleaños mi amor!", termina el mensaje que Paez posteó junto a una foto de él con Charly García en el homenaje que se le hizo con motivo de sus 70 años en el CCK.

También a través de Instagram, quien le dedicó un video a Charly fue el exguitarrista de Serú Girán, David Lebón.

"Quiero mandarle un saludo muy muy grande y especial a Charly; a Carlitos García, como le digo yo. Mi Carlitos querido: te amo, te extraño y siempre te voy a querer. Un beso grande, mi vida", dice Lebón en la grabación de apenas un minuto.

"Te quiero, te valoro y más"

Fabiana Cantilo también le dedicó un saludo a García, aunque aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica velada al entorno del autor de Los Dinosaurios.

En una historia de Instagram, la cantante dijo: "Pasan los años y me doy cada vez más cuenta de lo genio que sos, Charly. A pesar de que no nos podamos ver, no se muy bien por qué -no importa, yo no echo culpas-, te quiero, te valoro y más".

"Veo que lo que éramos cuando éramos chicos -bah, no éramos chicos- y tocábamos y compartíamos esos momentos re locos, maravillosos. Gracias por ver por mi talento y hacérmelo ver a mí. Por sacarme de ahí y decirme 'vos podés, vos sos'. Fuiste una de las pocas personas que hicieron eso. Feliz cumpleaños, maestro querido. Que estés bien", finalizó el mensaje.

En la misma tónica se expresó el productor, músico y creador del Cosquín Rock, José Palazzo, quien compartió una serie de fotos junto a García.

"Feliz cumple querido amigo , gracias por tanta musica . Que pases un gran cumpleaños y que la zapada de octubre ocurra ….", escribió en sus cuentas de redes sociales Palazzo.