Cher deberá pagar un millón de dólares a la viuda de Sonny Bono por una disputa judicial + Agregar ámbito en









La resolución representa un duro golpe económico para la estrella de 80 años, quien había solicitado el reembolso de 1.023.605,30 dólares.

Revés judicial para la estrella de 80 años.

Cher sufrió un fuerte revés en una batalla judicial que llevaba varios años y que había comenzado con una importante victoria a su favor. Aunque en 2024 logró que la Justicia reconociera que le correspondían cientos de miles de dólares en regalías impagas por las canciones que grabó junto a Sonny Bono, ahora un juez federal determinó que la artista deberá hacerse cargo de sus propios honorarios legales, una cifra que supera el millón de dólares.

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Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, el juez federal John A. Kronstadt rechazó el pedido de la cantante para que esos gastos fueran cubiertos por Mary Bono, la viuda de Sonny Bono y principal demandada en el caso. La resolución representa un duro golpe económico para la estrella de 80 años, quien había solicitado el reembolso de 1.023.605,30 dólares correspondientes a los costos de los abogados que la representaron durante el proceso.

El origen del conflicto entre Cher y la viuda de Sonny Bono La disputa arrancó en 2016, cuando Mary Bono invocó la cláusula de terminación de la Ley de Derechos de Autor de 1976, un mecanismo que permite a compositores o sus herederos recuperar derechos cedidos tras 35 años.

Con ese argumento, Mary reclamó el control sobre las composiciones de Sonny & Cher —entre ellas I Got You Babe y The Beat Goes On— y en 2021 dejó de pagar a Cher el 50% de las regalías que le correspondían por el acuerdo de divorcio firmado con Sonny en 1978.

Che y Sonny Bono. Cher presentó la demanda en octubre de ese año y reclamó un millón de dólares en daños. Su equipo argumentó que la cláusula de terminación era “completamente inaplicable” al reparto de regalías pactado en el divorcio, dado que ese acuerdo constituía una compensación financiera contractual y no una cesión de derechos de autor.

En mayo de 2024, Kronstadt falló a favor de la cantante y determinó que “el derecho a recibir regalías es distinto de la concesión de derechos de autor”, por lo que Cher debía seguir recibiendo su parte según el contrato original. El juez ordenó además el pago de USD418.156,82 en regalías retenidas durante el período de disputa, según constó en las minutas judiciales obtenidas por People. En diciembre de 2025, Kronstadt emitió un fallo definitivo que reafirmó esa postura, precisó que la artista conservaba el derecho a cobrar sus regalías de composición y grabación de forma directa —pese a haber vendido los derechos a Iconic Artists Group de Irving Azoff en 2022— y le reconoció las costas del proceso por ser la parte vencedora en la mayoría de las demandas. Mary Bono apeló esa resolución ante un tribunal federal, que aún no se ha pronunciado.

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