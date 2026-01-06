Christian Petersen fue dado de alta y ya se encuentra en su casa + Seguir en









El chef se había descompensado subiendo al volcán Lanín en Neuquén, e informó que ya volvió a su hogar junto a su esposa Sofía Zelaschi.

Petersen relató que aún los médicos desconocen que fue lo que realmente le pasó en Neuquén, que terminjó provocando su internación. NA

El reconocido chef Christian Petersen fue dado de alta del Hospital Alemán, este martes. Petersen había sufrido un accidente subiendo al Volcán Lanín en Neuquén, por lo que tuvo que ser trasladado a terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, el pasado 18 de diciembre. Posteriormente, fue trasladado al Alemán, y ahora, se encuentra en su casa.

En diálogo con un periodista, Petersen contó que ya se encuentra en casa, pero aún desconoce que le ocasionó el estar internado por casi un mes: “Dice así el comunicado que me envía Christian Petersen: ‘Querido Juan (Etchegoyen), por suerte desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré’”.

En la misma línea, Petersen explicó, lo que puede recordar del accidente: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo. Pero lo que es verdad es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo, todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre".

Los guías hablaron sobre qué sucedió con Petersen en la excursión en el volcán Lanín A días que se revelara la internación de Christian Petersen tras sufrir una afección cardíaca mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitieron un comunicado oficial donde revelaron cómo fueron las horas previas de la descompensación del reconocido chef.

Los guías relataron que el chef tuvo “cambios en su comportamiento”, lo que “resultó molesto para el descanso del grupo”.

En principio, a través de sus redes sociales señalaron que, durante el chequeo previo de equipo, Petersen “manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”. “Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, detallaron. Sin embargo, alrededor de las 00hs “se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo”. “Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, agregaron. El descenso se inició a las 4 y al mismo tiempo se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación, pero “aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”, sostuvieron en el escrito publicado en las redes sociales de AAGM, en línea a las primeras informaciones que trascendieron.

