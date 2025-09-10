SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de septiembre 2025 - 11:53

Cindy Cats anunció el lanzamiento de "En Vivo Vol. 1", su primer álbum

Se trata de un material muy especial: un tracklist con los momentos más memorables de sus últimos shows, donde la banda logra capturar la fuerza de su sonido en directo y la energía de su público.

Cindy Cats, la banda de multiinstrumentistas que está revolucionando la escena, anuncia el lanzamiento de "Cindy Cats En Vivo Vol. 1", su primer álbum, para el 17 de septiembre a las 20 hs.

Cómo es "Cindy Cats En Vivo Vol. 1"

El disco incluye la participación de grandes invitados que, como ya es habitual, serán sorpresa hasta el lanzamiento, y que se suman a la propuesta de Cindy Cats para potenciar aún más la experiencia de escuchar a la banda en su faceta más auténtica: el vivo.

¿Quiénes serán los invitados? ¿Juanse? ¿Marcela Morelo? ¿Dillom? ¿Joaquín Levinton? ¿Trueno? ¿Cazzu? ¿Juan Carlos Baglietto? ¿Hilda Lizarazu? ¿Dante Spinetta? ¿Nahuel Pennisi? ¿Bersuit? ¿Luz Gaggi? ¿Tiago PZK? La lista continúa y el misterio se develará el 17 de septiembre.

Con este lanzamiento, Cindy Cats reafirma su búsqueda artística y abre una nueva etapa en su carrera, consolidándose como una de las bandas a seguir en la escena actual, y convirtiéndose en una cita imperdible en el Microestadio de Ferro el 27 de noviembre.

