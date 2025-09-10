Cindy Cats anunció el lanzamiento de "En Vivo Vol. 1", su primer álbum







Se trata de un material muy especial: un tracklist con los momentos más memorables de sus últimos shows, donde la banda logra capturar la fuerza de su sonido en directo y la energía de su público.

Su primer disco llega el 17 de septiembre.

Mientras se preparan para desembarcar en el Microestadio de Ferro el 27 de noviembre, Cindy Cats redobla la apuesta y presenta su primer trabajo discográfico, en una recopilación de su propuesta en vivo en sus reconocidas jam 360°.

El disco incluye la participación de grandes invitados que, como ya es habitual, serán sorpresa hasta el lanzamiento, y que se suman a la propuesta de Cindy Cats para potenciar aún más la experiencia de escuchar a la banda en su faceta más auténtica: el vivo.

¿Quiénes serán los invitados? ¿Juanse? ¿Marcela Morelo? ¿Dillom? ¿Joaquín Levinton? ¿Trueno? ¿Cazzu? ¿Juan Carlos Baglietto? ¿Hilda Lizarazu? ¿Dante Spinetta? ¿Nahuel Pennisi? ¿Bersuit? ¿Luz Gaggi? ¿Tiago PZK? La lista continúa y el misterio se develará el 17 de septiembre. Con este lanzamiento, Cindy Cats reafirma su búsqueda artística y abre una nueva etapa en su carrera, consolidándose como una de las bandas a seguir en la escena actual, y convirtiéndose en una cita imperdible en el Microestadio de Ferro el 27 de noviembre.

